Пожар в Одессе: спасатели обнаружили тело 16-летнего студента (фото)

Происшествия

В субботу, 7 декабря, в Одессе в руинах сгоревшего здания колледжа экономики, права и гостинично- ресторанного нашли тело Кирилла Трофимчука, которого искали несколько дней.

Об этом в социальных сетях сообщила его мама, Алена Трофимчук: «Спи спокойно, сыночек. Огонь забрал тебя. Нелепая и жестокая смерть. Люблю тебя бесконечно».

Как ранее писали «ФАКТЫ», вскорости после возгорания Кирилл сумел дозвониться матери, сказал, что в колледже пожар, что он задыхается от дыма и попрощался. Затем еще раз позвонил, сказал маме, что очень любит ее. После этого связь оборвалась.

Более трех суток, с момента жуткого пожара, родные подростка надеялись, что он каким-то образом выжил…

Напомним, ранее в семье умер старший брат Кирилла — Илья. Его тоже не стало в том же возрасте, в котором был и погибший Кирилл.

«ФАКТЫ» рассказывали о молодом парне, который приехал в ту трагическую ночь на Троицкую на машине, оборудованной под мобильную кофейню, и бесплатно раздавал всем желающим кофе. На сайте МВД Украины опубликовали его фото с надписью: «Некоторые герои не носят плащи. Этот молодой человек всю ночь готовил бесплатно кофе для спасателей, которые тушили пожар в Одессе. Спасибо вам за большое сердце! Дело ведь не в чашке кофе, а в заботе о других».

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