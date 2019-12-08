23.58 / 23.82 26.07 / 26.43
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Пожар в Одессе: спасатели обнаружили тело 16-летнего студента (фото)

7:49 8 декабря 2019 107
Кирилл Трохимчук
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В субботу, 7 декабря, в Одессе в руинах сгоревшего здания колледжа экономики, права и гостинично- ресторанного нашли тело Кирилла Трофимчука, которого искали несколько дней.

Об этом в социальных сетях сообщила его мама, Алена Трофимчук: «Спи спокойно, сыночек. Огонь забрал тебя. Нелепая и жестокая смерть. Люблю тебя бесконечно».

Как ранее писали «ФАКТЫ», вскорости после возгорания Кирилл сумел дозвониться матери, сказал, что в колледже пожар, что он задыхается от дыма и попрощался. Затем еще раз позвонил, сказал маме, что очень любит ее. После этого связь оборвалась.

Более трех суток, с момента жуткого пожара, родные подростка надеялись, что он каким-то образом выжил…

Напомним, ранее в семье умер старший брат Кирилла — Илья. Его тоже не стало в том же возрасте, в котором был и погибший Кирилл.

«ФАКТЫ» рассказывали о молодом парне, который приехал в ту трагическую ночь на Троицкую на машине, оборудованной под мобильную кофейню, и бесплатно раздавал всем желающим кофе. На сайте МВД Украины опубликовали его фото с надписью: «Некоторые герои не носят плащи. Этот молодой человек всю ночь готовил бесплатно кофе для спасателей, которые тушили пожар в Одессе. Спасибо вам за большое сердце! Дело ведь не в чашке кофе, а в заботе о других».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

гороскоп

Они ненавидят друг друга: самые несовместимые знаки зодиака

Скандальный пранкер «Джокер» выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение

Скандальный пранкер "Джокер" выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение

эмблема проекта

Это глупое решение: кто продолжил борьбу в "Х-факторе"

Бабушка мучает котенка

В Харькове бабушка издевалась над котенком, а внучка выложила видео в сеть

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер