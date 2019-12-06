«Сын позвонил со словами: не могу, задыхаюсь»: рассказ мамы пропавшего в одесском пожаре

Происшествия

В Одессе продолжается поисковая операция на месте пожара на улице Троицкой, где 4 декабря горел колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Как уже сообщалось, вечером 5 декабря спасатели достали из-под завалов тело женщины — это была преподавательница колледжа. Поиски еще 13 человек продолжаются. «ФАКТАМ» удалось связаться с мамой одного из студентов — Кирилла Трофимчука, которого сейчас разыскивают. Женщина и ее муж двое суток находятся на месте ЧП. Алена Трофимчук видела, как из сгоревшего здания вынесли погибшую 43-летнюю преподавательницу.

— Когда начался пожар, она как раз должна была преподавать информатику у моего сына, — рассказала «ФАКТАМ» мать пропавшего студента Алена Трофимчук. — Ее сразу опознали, потому что при ней были документы… Преподаватель не успела прийти на урок. Когда начался пожар, дети уже были в кабинете на пятом этаже, с ними была помощник преподавателя, которую пока тоже не нашли.

От студентов, которым удалось спастись, мы узнали кое-какие подробности. Одногруппники сына рассказали, что, когда начался пожар, они, находясь в кабинете информатики, не знали, что что-то горит. Поняли, только когда появился дым. И было слишком поздно: на третьем этаже все горело, и те, кто был выше, уже не могли выйти. Им оставалось только прыгать из окон.

Когда начался пожар, Кирилл позвонил маме.

— В то утро мы созванивались несколько раз, — говорит Алена Трохимчук. — Первый раз Кирилл позвонил в 9:43, когда еще ехал в колледж. Сказал, что его тошнит, и хотел выйти из маршрутки. Но потом написал, что все-таки доедет. В 10:01 еще раз позвонил и сказал: «Я возле колледжа. У меня кружится голова. Может, мне не идти?» Как чувствовал… Но я сказала, чтобы шел. «Если будет болеть голова, наберешь меня, и уже тогда пойдем домой», — сказала. А в 10:19 сын опять позвонил. Он уже плакал и задыхался: «Мамочка, мы горим. Мы отрезаны. Третий этаж… Пожар, пожар!» Я тогда подумала, что он находится на третьем этаже. Но нет, он был на пятом и имел в виду, что на третьем начался пожар. Я закричала: «Бейте окна!» «Мы не можем, — ответил сын. — Задыхаемся…» В 10:23 он еще раз позвонил. Сказал: «Мамочка, я очень сильно тебя люблю. Не могу, задыхаюсь…» Было слышно, как кричат и прощаются с родителями другие дети. И все. Это был наш последний разговор. В 10:28 телефон Кирилла уже был «вне зоны доступа». И именно в это время отключились телефоны у других детей, которых тоже пока не нашли…

Скорее всего, дети поняли, что в здании пожар, около 10:10 утра. Потому что в 10:12 одногруппница сына позвонила своему отцу и закричала: «Папа, спаси меня, мы задыхаемся!» Кирилл в это время тоже написал мне сообщение в WhatsApp, но тут же удалил — я не успела его увидеть…

Как только сын сообщил о пожаре, муж тут же помчался в колледж. Приехал даже раньше пожарных. Когда он забежал во внутренний двор, там были только «скорые». Он увидел, как дети выпрыгивали из окон. На его глазах из окна пятого этажа прыгнула Ксюша Бабенко. Она приземлилась на железный козырек и сильно ударилась спиной. Когда ее забирали врачи, у нее начались конвульсии, но она еще была в сознании. Позже мы узнали, что она умерла. (О гибели 17-летней Ксении Бабенко стало известно 4 декабря. - Авт.). Следом за Ксюшей из окна выпал пожарный. Он уже был без сознания. Он выжил и сейчас находится в больнице.

Из окон выпрыгнули еще пять девочек. Две из них неудачно приземлились, и сейчас находятся в реанимации в тяжелом состоянии. А еще трем повезло — они приземлились на машины и влажную землю и отделались ушибами. Их уже перевели из реанимации в обычную палату. Я сама их там видела, когда приезжала в больницу, разыскивая Кирилла…

Последний, кто видел моего сына, — его однокурсник Игорь. Игоря вытащили из окна, когда он уже был без сознания. Он буквально висел на том окне. Он рассказал: «Мы с Кириллом вместе бежали… Потом я повернулся, а его нет. Кричал ему: „Кирилл! Кирилл!“ Но его уже нигде не было. Я сказал пожарным, что там остался мальчик…» Но, честно говоря, я не уверена, что все было именно так. Когда Игоря спасали, он уже был без сознания и может всего не помнить. Он пришел в себя уже в машине «скорой».

— СМИ сообщали, что в здании не было отопления, и, возможно, причиной возгорания стал включенный обогреватель. Что известно вам?

— Отопление было. В прошлом году его действительно не было, и дети сидели на занятиях в куртках и перчатках. Но в этом году город дал тепло. Тем не менее в колледже было холодно — сын сам мне об этом говорил. Не исключено, что руководство колледжа на отоплении все-таки экономило, чтобы не платить за него большие суммы. Но говорят, что обогреватели включены не были. На третьем этаже вроде бы замкнул удлинитель. А в здании алюминиевая проводка, которую никто не менял с шестидесятых годов…

Наши дети не успели эвакуироваться из-за того, что не сработала сигнализация. Они даже не догадывались, что на третьем этаже начался пожар. В БТИ, которое тоже было в этом здании, сигнализация сработала — и люди оперативно эвакуировались. А когда дети поняли, что здание горит, они уже не могли оттуда выбраться. Почему в колледже не было системы пожарной сигнализации? Говорят, какие-то датчики там стояли, но они давно уже были неисправны. Пока ответы на эти вопросы мы не получили.

Алена рассказала, что Кирилл — второкурсник. Ему 16 лет. В прошлом году в их семье уже произошла одна трагедия — умер старший сын Илья.

— В 2015 году Илье поставили диагноз саркома Юинга позвоночника, — говорит Алена. — Мы три года боролись за его жизнь, собирали деньги на дорогостоящее лечение. 1 мая 2018 года старшего сына не стало. Ему, как и сейчас Кириллу, было 16 лет…

Мы с мужем уже вторые сутки возле колледжа. Банк, который находится рядом, все это время работает, у них на первом этаже можно погреться. Есть и палатки с обогревателями. Нас обеспечили одеялами, шапками, перчатками, кормят… А мы сидим смотрим, что происходит. Это как в каком-то страшном кино, которое не заканчивается… Мы видим, как работают спасатели. И если они кого-то оттуда выносят, сразу об этом узнаем.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что нашелся человек, который считался без вести пропавшим. Помимо тех, кто фигурирует в официальном списке, полиция пыталась выяснить местонахождение некоего Руслана Никоса. Но это оказалась женщина — Руслана Микас. По ошибке ей присвоили мужское имя и фамилию. Руслана уже вышла на связь, с ней все в порядке.

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