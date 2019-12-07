Общество и люди

В Одессе опознали еще двух жертв катастрофического пожара в местном колледже. Число погибших, очевидно, будет расти. По состоянию на 7 декабря, подтверждена гибель пяти человек, еще десять считаются пропавшими без вести.

Тем временем в сети активно обсуждается благородный поступок молодого человека, который приехал в ту трагическую ночь на место пожара на машине, оборудованной под мобильную кофейню, и бесплатно раздавал всем желающим кофе. На сайте МВД Украины даже было опубликовано его фото с надписью: «Некоторые герои не носят плащи. Этот молодой человек всю ночь готовил бесплатно кофе для спасателей, которые тушили пожар в Одессе. Спасибо вам за большое сердце! Дело ведь не в чашке кофе, а в заботе о других».

«ФАКТАМ» удалось разыскать и владельцев мобильной кофейни, и самого героя.

— Когда мы услышали о пожаре, сразу же возникла идея помочь людям — пожарным, спасателям, родственникам, которые стояли ночью на морозе и ждали, измученные неизвестностью, сообщений от своих детей, оставшихся внутри горящего здания, — рассказал нам владелец сети мобильных кофеен «Боря кофейник» Виктор, не пожелавший назвать свою фамилию. — Каждый помогает, чем может. Мы решили сделать то, что в наших силах — обогреть и подбодрить. За ночь раздали около 550 чашек. Совершить эту миссию вызвался наш сотрудник Анатолий — он весь день перед этим был на смене, а тут еще и всю ночь стоял, наливал людям кофе. Какие-то деньги мы ему, конечно, заплатили, но очень условно — гораздо меньше, чем за обычную смену. Это был просто жест доброй воли — наш и его.

— Людям действительно это было очень нужно, — объяснил «ФАКТАМ» Анатолий Парфенов (на фото). — Вот эта моральная поддержка, глоток горячего напитка. Я был там, на пожаре, всю ночь. Меня поразила сплоченность — насколько все друг другу помогали. Я разливал кофе, горожане приносили теплые вещи для спасателей. Я писал об этом в Инстаграм, и это порождало еще большую волну помощи. Люди спрашивали, что еще нужно, несли горячую еду, печенье. И все, конечно, с благодарностью это принимали. Что касается кофе, то ко мне подходили все — и родственники пропавших студентов, и полицейские, и пожарные. Одни благодарили, другие пытались все равно сунуть деньги и обижались, что я не брал. Но что меня очень удивило — даже зная, что в нашей кофейне в эту ночь все бесплатно, ни один из подошедших не стал просить сливок, сиропа или еще каких-то изысков. Только кофе — американо или эспрессо — и какао. Порадовало, что у наших людей добрые поступки вызывают ответную человечность, а не наглость и радость от «халявы».

Напомним, сегодня в полиции заявили, что готовятся сообщить двум лицам о подозрении в совершении поджога в здании колледжа.

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