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Новый год 2020: какие дни будут выходными, а в какие будем отрабатывать
На рождественские праздники в начале 2020 года украинцев ожидают длинные каникулы. Кабинет министров рекомендовал работодателям пересмотреть выходные дни для сотрудников и значительно увеличить период отдыха для украинцев.
Так, 1 января 2020 года припадает на среду — середину рабочей недели. Кабмин рекомендует перенести рабочий понедельник, 30 декабря, на субботу, 21 декабря, а вторник, 31 декабря, на субботу, 28 декабря. В таком случае украинцы получат целых четыре дня выходных на Новый год — с воскресенья, 29 декабря, по среду, 1 января.
Также в правительстве советуют перенести рабочий день с понедельника, 6 января, на субботу, 11 января. Соответственно, украинцы могут получить еще четыре выходных подряд — с субботы, 4 января, по вторник, 7 января.
Как писали «ФАКТЫ», рождественским праздникам предшествует Рождественский пост, который у православных начался 28 ноября. Этот пост не считается столь уж строгим, как, например, Великий (перед Пасхой). Верующие отказываются только от мясо-молочных продуктов и яиц. В меню остаются растительные жиры, морепродукты, рыба.
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