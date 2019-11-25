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Рождественский пост: когда начинается и что нельзя есть

28 ноября у православных и грекокатоликов начинается Рождественский пост. Он закончится через 40 дней — 7 января, на Рождество Христово. В народе этот пост именуют еще Филипповым (Пилипівка), поскольку он начинается сразу после дня памяти апостола Филиппа. В нынешнем году день Филиппа — постный, среда, поэтому заговляться перед Четыредесятницей верующие будут во вторник, 26 ноября. И можно сказать, что Рождественский пост начнется на день раньше. Филиппов пост не считается столь уж строгим, как, например, Великий (перед Пасхой). Верующие отказываются только от мясо-молочных продуктов и яиц. В меню остаются растительные жиры, морепродукты, рыба.

Что можно и чего нельзя есть в Рождественский пост

В течение 40 дней не готовят блюд из мяса, творога, яиц. Не добавляют в супы и каши сливочное масло, сметану и другие молочные продукты.

По понедельникам, средам и пятницам пост более строгий: уставом запрещено употребление рыбы и даже подсолнечного масла. Дозволяется растительная пища без масла — так называемое сухоядение (можно есть запеченные овощи, фрукты, грибы, орехи, хлеб, мед, сухофрукты, пить чаи и компоты).

По вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям можно употреблять горячую пищу с растительным маслом (в эти дни готовят, к примеру, овощные супы, борщи, рагу, каши, блюда из картофеля, вареники с капустой и грибами, постные голубцы, винегрет).

Во время Рождественского поста разрешаются также нерыбные продукты моря (кальмары, креветки, мидии), рыба и вино. Но не во все дни, а по субботам-воскресеньям, в праздник Введения в храм Пресвятой Богородицы (4 декабря) и в День святого Николая (если он не пришелся на среду или пятницу). В этом году праздник выпал на четверг, поэтому верующие могут приготовить к обеду несколько рыбных блюд. Например, уху, запеченную рыбу и рыбный пирог.

Кстати, сразу после Нового года, со 2 января, пост становится более строгим: в эти дни до Сочельника (вечер 6 января) рыба не благословляется даже в субботу и воскресенье.

Надо сказать, что сыр, творог, молоко и сметану по благословению священника разрешается есть больным и пожилым людям, беременным женщинам, роженицам и маленьким детям, а также путешествующим, воинам и тем, кто находится в местах лишения свободы, потому что они не имеют возможности выбирать пищу.

Между тем святые отцы напоминают мирянам, что недостаточно поста телесного, то есть ограничения в пище. Необходим также пост духовный, поскольку без молитвы и покаяния пост становится диетой.

Чего нельзя делать в пост Нужно воздерживаться от страстей и пороков, вредных привычек Нежелательно участвовать в зрелищных мероприятиях, ходить в гости и принимать гостей, смотреть увеселительные телепередачи Нельзя ссориться, сквернословить, обижаться Что нужно делать в пост Необходимы усиленная молитва и покаяние Следует чаще посещать храм Простить обиды ближним Помогать нуждающимся, приносить милостыню

Зимний пост был установлен церковью для духовной подготовки верующих к празднику Рождества Христова. Кроме того, это время воздержания и благих дел считается еще и жертвой Богу за собранные плоды. Святитель Лев Великий так сказал о Четыредесятнице: «Как Господь щедро одарил нас плодами земными, так и мы во время этого поста должны быть щедрыми по отношению к бедным людям».

История Рождественского поста восходит к древним временам христианства. Уже с IV века многие святые отцы церкви упоминают в своих творениях об этом посте. Вначале он длился всего семь дней или немного больше. На Соборе 1166 года, который прошел при константинопольском патриархе Луке, было принято решение всем христианам хранить пост пред великим праздником Рождества Христова 40 дней.

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