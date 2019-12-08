Украинских военных на Донбассе обстреляли ракетами: в сеть попали фото

Происшествия

В штабе операции Объединенных сил сообщили, что в субботу в районе ООС, где погиб украинский военный и еще трое получили ранения, пророссийские боевики обстреляли наши опорные пункты из противотанковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Главный редактор издания Цензор. НЕТ Юрий Бутусов опубликовал в Facebook фотографии, которые ему прислали украинские военные с позиций в районе Крутой балки под Авдеевкой.

На фото фрагменты управляемой ракеты, которая попала в блиндаж ВСУ.

«Это 9М113 „Конкурс“, это не гранатомет. И таких ракет противник выпустил три. И мины были не 82 мм, а 120 мм. Повезло, что в результате обстрела жертв не было. К сожалению, не последовало и наших адекватных действий в ответ на это нападение — возможно, это результат неточного информирования. Надо проверять свои доклады, если кого-то интересует доверие армии», — пишет журналист.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о спецоперации на Донбассе, после завершения которой погибли двое «альфовцев», еще один был тяжело ранен.

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