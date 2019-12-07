СМИ рассказали подробности спецоперации, во время которой погибли "альфовцы" Каплунов и Волочаев

Украина

Полковники Дмитрий Каплунов и Денис Волочаев, которые погибли, подорвавшись на мине в зоне ООС на Донбассе, очень опытные специалисты. У них за плечами десятки операция самого разного рода, в том числе и с выходами в глубокий тыл пророссийских боевиков.

Об этом пишет «Страна», ссылаясь на информированный источник в СБУ, который был причастен к планированию операции, успешно проведенной «альфовцами», но после которой двое из них погибли, еще один был ранен.

По словам сотрудника спецслужбы, операция, в которой были задействованы Каплунов и Волочаев, была как раз не диверсионной. Группа состояла из трех человек.

По словам офицера, целью группы было выяснить поступившую накануне информацию о том, что с «той стороны» на позиции сепаратистов зашла российская станция РЭБ (радиоэлектронной борьбы) и там происходит оборудование позиций для тяжелой артиллерии.

«Ситуация была такой — они подошли слишком близко к позициям противника, их заметили. Им пришлось быстро уходить — подстрелить могли в любой момент, они бежали. И реально наткнулись на мину, на „нуле“ почти все заминировано, один из группы просто во время бега случайно отклонился от маршрута отхода. Каплунова убило сразу, Волочаев был очень тяжело ранен. Поэтому третий член группы, кстати, тоже раненый, принял решение спасать тяжелораненого. Тело Каплунова забрать он физически не мог. Но дотащить Волочаева живым до наших позиций тоже не удалось», — цитирует слова источника издание.

Офицер СБУ также отметил, что таких мобильных групп спецназа, какой были Каплунов, Волочаев и третий «альфовец», немного, их очень ценят и не задействуют в рядовых выходах на «ноль».

У погибших парней были награды за очень резонансные операции в Донецке, о которых когда-то много говорили.

Напомним, погибшим офицерам президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно. Волочаева с почестями похоронили в Киеве. Тело Каплунова попало к сепаратистам. Спустя неделю Украине все-таки удалось забрать у боевиков тело погибшего Дмитрия Каплунова.



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