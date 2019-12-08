Вследствие обстрелов на Донбассе погиб украинский военный

Происшествия

Накануне встречи лидеров стран «нормандской четверки» пророссийские банды усилили боевую активность в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

В результате обстрелов со стороны сепаратистов, в субботу, 7 декабря, на фронте погиб украинский военнослужащий. Еще два наших защитника получили ранения, а один — боевую травму. Об этом сообщили в штабе спецоперации.

Всего вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ООС из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Под огонь боевиков попали опорные пункты ВСУ в районе Новоселовка Вторая, Широкино, Павлополя, Майорска, Новолуганского, Золотого, Железного и Луганского.

Напомним, неделю назад после выполнения боевого задания на Донбассе на мине подорвалась мобильная группа спецподразделения «Альфа». Один спецназовец погиб на месте. Тело его несколько дней не удавалось забрать из плена боевиков. Еще одного с почестями похоронили в Киеве. Третий был ранен.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter