- 09:49 Украинка утеплила дом бутылками: эффект получился потрясающий
- 09:46 На границе с Румынией заметили "НЛО": что об этом известно
- 09:38 Почти половина военных США считают Россию не врагом, а союзником
- 09:20 Жена экс-нардепа Лещенко дала концерт в Москве: сеть вскипела от возмущения
- 09:02 МВФ выдаст новый крупный кредит Украине: у Зеленского раскрыли детали
- 08:33 Вследствие обстрелов на Донбассе погиб украинский военный
- 08:27 Настя Каменских страстно поцеловалась с Олей Поляковой: что произошло
- 08:16 Перед встречей с Путиным Зеленскому устроили Майдан: онлайн-трансляция протестов в центре Киева
- 08:09 "Больше такой фигни не будет": судья "Х-фактора" пришла в ярость из-за решения продюсеров шоу
- 08:07 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Заря»: расписание трансляций матчей 17-го тура чемпионата Украины
- 08:05 В Берлине вручили европейский "Оскар"
- 07:49 Пожар в Одессе: спасатели обнаружили тело 16-летнего студента
Вследствие обстрелов на Донбассе погиб украинский военный
Накануне встречи лидеров стран «нормандской четверки» пророссийские банды усилили боевую активность в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.
В результате обстрелов со стороны сепаратистов, в субботу, 7 декабря, на фронте погиб украинский военнослужащий. Еще два наших защитника получили ранения, а один — боевую травму. Об этом сообщили в штабе спецоперации.
Всего вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции ООС из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
Под огонь боевиков попали опорные пункты ВСУ в районе Новоселовка Вторая, Широкино, Павлополя, Майорска, Новолуганского, Золотого, Железного и Луганского.
Напомним, неделю назад после выполнения боевого задания на Донбассе на мине подорвалась мобильная группа спецподразделения «Альфа». Один спецназовец погиб на месте. Тело его несколько дней не удавалось забрать из плена боевиков. Еще одного с почестями похоронили в Киеве. Третий был ранен.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Скандальный пранкер "Джокер" выступил на канале Медведчука с громкими заявлениями и вызвал возмущение
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!