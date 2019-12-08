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Украинцы устроили протесты в Париже накануне встречи Зеленского с Путиным, Макроном и Меркель
В Париже, где 9 декабря должен состояться саммит «нормандской четверки», на котором будет решаться судьба Донбасса, украинская диаспора устроила протест против Путина. Об этом в Facebook сообщил советник министра Авакова Евгений Терехов.
По его словам, в акции участвовали ветераны и украинцы, проживающие в Португалии, Канаде, Бельгии. От Украинского дома протестующие прошли по улицам Парижа.
«С каждого уголка раздаются лозунги „Нет войне в Украине“ и „Путин- террорист“. Горе объединяет. Но мы все знаем, что победим!», — пишет Терехов.
А в это время в столице Украины на Майдане Независимости проходит акция «Красные линии для Зеленского», во время которой украинцы требуют от президента не сдавать национальные интересы в Париже на саммите «нормандской четверки» и прямых переговорах с президентом Путиным.
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