Красные линии Зеленскому: новые фото протестов в центре Киева

Украина

На Майдане независимости в Киеве началась акция, организованная депутатскими фракциями «Голос», «Батьківщина» и «Европейская солидарность».

Украинцы еще раз хотят предупредить власть о недопустимости капитуляции и напомнить о тех «красных линиях», которые нельзя переступить, чтобы не потерять страну.

После официального начала акции участники почтили минутой молчания погибших на фронте, а также в недавнем пожаре в Одессе. Затем начались выступления нескольких украинских музыкальных коллективов.

Активисты пришли с государственными флагами, плакатами, на которых написано: «Наша цель НАТО, а не Россия», «Крым и Донбасс — это Украина», «Путин будет в суде», «НАТО = безопасность», «Верни Крым, а не унитазы».

Кроме государственных флагов, на площади можно заметить знамена «Свободы», «Правого сектора», «Европейской солидарности».

На Майдане находятся политики, депутаты, бывшие и нынешние чиновники. В частности, корреспондент «ФАКТОВ» сделал фото заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.

На сцене перед собравшимися выступили бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и экс-депутат Юрий Ильенко.

«Мы никогда не простим преступлений, которые совершил Путин против наших народов», — сказал Чийгоз на вече.



Сейчас на Майдане около 3 тысяч человек, люди подходят еще.

На Майдане также присутствуют силовики, которые обеспечивают безопасность и правопорядок.

ФОТО СЕРГЕЯ ТУШИНСКОГО

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