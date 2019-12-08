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Красные линии Зеленскому: новые фото протестов в центре Киева
На Майдане независимости в Киеве началась акция, организованная депутатскими фракциями «Голос», «Батьківщина» и «Европейская солидарность».
Украинцы еще раз хотят предупредить власть о недопустимости капитуляции и напомнить о тех «красных линиях», которые нельзя переступить, чтобы не потерять страну.
После официального начала акции участники почтили минутой молчания погибших на фронте, а также в недавнем пожаре в Одессе. Затем начались выступления нескольких украинских музыкальных коллективов.
Активисты пришли с государственными флагами, плакатами, на которых написано: «Наша цель НАТО, а не Россия», «Крым и Донбасс — это Украина», «Путин будет в суде», «НАТО = безопасность», «Верни Крым, а не унитазы».
Кроме государственных флагов, на площади можно заметить знамена «Свободы», «Правого сектора», «Европейской солидарности».
На Майдане находятся политики, депутаты, бывшие и нынешние чиновники. В частности, корреспондент «ФАКТОВ» сделал фото заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза.
На сцене перед собравшимися выступили бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз и экс-депутат Юрий Ильенко.
«Мы никогда не простим преступлений, которые совершил Путин против наших народов», — сказал Чийгоз на вече.
Сейчас на Майдане около 3 тысяч человек, люди подходят еще.
На Майдане также присутствуют силовики, которые обеспечивают безопасность и правопорядок.
ФОТО СЕРГЕЯ ТУШИНСКОГО
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