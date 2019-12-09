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В Закарпатье военный изрезал ножом своего сослуживца
В ужгородскую больницу вечером в воскресенье, 8 декабря, каретой скорой помощи с ножевыми ранениями был доставлен 52-летний военнослужащий.
— Как предварительно установили следователи, в одной из воинских частей между двумя военнослужащими — 52-летним и 31-летним контрактниками — возник конфликт, в ходе которого младший нанес несколько ударов ножом старшему, — сообщает ГУ Национальной полиции Закарпатской области.
Злоумышленник задержан, в отношении него открыто уголовное производство по статье «Покушение на убийство», ведется следствие, которое должно установить все обстоятельства произошедшего.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что недавно в Киеве в районе метро «Контрактовая площадь» между двумя мужчина произошла потасовка, в результате которой один ранил другого ножом.
А в Польше в ноябре тяжело ранили украинского студента, ударив его ножом в спину.
«ФАКТЫ» пислаи также о ЧП на Полтавщине, где мужчина изрезал ножом супружескую пару. В Кобелякском районе 40-летний мужчина и его 42-летняя жена были доставлены в больницу с ранениями грудной клетки и брюшной полости.
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