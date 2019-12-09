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Пожар в одесском колледже: оператор автовышки зелентреста спас несколько человек (фото)
В спасении людей во время жуткого пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса принимали участие не только сотрудники ГСЧС, но и рядовые горожане, не имеющие подобного опыта. Как выяснилось, оператор автовышки коммунального предприятия «Горзелентрест» Александр Трандафир спас несколько человек.
«Простой оператор автовышки одним из первых прибыл на место пожара, — рассказал директор городского департамента ЖКХ Дмитрий Жеман. — Он единственный, кто заехал на вышке во двор горящего дома. В результате спас несколько человеческих жизней. Не имея спецсредств, спецподготовки и действительно рискуя здоровьем и жизнью, он сделал то, что сделало его героем».
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о молодом парне, который приехал в ту трагическую ночь к колледжу на машине, оборудованной под мобильную кофейню, и бесплатно раздавал всем желающим кофе. «Людям действительно это было очень нужно, — объяснил „ФАКТАМ“ бариста Анатолий Парфенов. — Вот эта моральная поддержка, глоток горячего напитка. Я был там, на пожаре, всю ночь. Меня поразила сплоченность — насколько все друг другу помогали».
Напомним, в понедельник, 9 декабря, на месте масштабного пожара нашли тела еще двоих погибших. Спасатели всю ночь разбирали завалы на месте пожара и подтвердили смерть еще двоих, ранее считавшихся пропавшими. Таким образом в результате пожара погибли 12 человек.
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