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14-летнюю школьницу нашли повешенной в Ровенской области
Трагедия произошла в воскресенье, 8 декабря, в Березневском районе Ровенской области. В районном центре в родительском доме повесилась 14-летняя школьница. Девочка осталась дома одна, в то время как ее мать со своим знакомым пошла в магазин. Когда они вернулись, двери оказались закрыты, пришлось пробираться в дом через подвал. В коридоре мать обнаружила свою дочь повешенной. Спасти ребенка не удалось: медики констатировали смерть, сообщили в ГУ Нацполиции в Ровенской области.
Ни родственники, ни соседи объяснить этот поступок не могут. Школьница воспитывалась хоть и в неполной, но благополучной семье: 42-летняя мать ездила за рубеж на заработки, к уголовной и административной ответственности не привлекалась. Отец умер три года назад. Семья на учете органов полиции, службы по делам детей не состоит и характеризуется положительно, конфликтов между родными не было. Школьницу все знали, как веселую, отзывчивую и хорошую девочку.
На месте события полиция изъяла записку, но ее содержание не разглашается. Ведется следствие.
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Фото из архива
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