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Происшествия

14-летнюю школьницу нашли повешенной в Ровенской области

14:36 9 декабря 2019 273
Улица в райцентре Березне Ровенской области
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

Трагедия произошла в воскресенье, 8 декабря, в Березневском районе Ровенской области. В районном центре в родительском доме повесилась 14-летняя школьница. Девочка осталась дома одна, в то время как ее мать со своим знакомым пошла в магазин. Когда они вернулись, двери оказались закрыты, пришлось пробираться в дом через подвал. В коридоре мать обнаружила свою дочь повешенной. Спасти ребенка не удалось: медики констатировали смерть, сообщили в ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Ни родственники, ни соседи объяснить этот поступок не могут. Школьница воспитывалась хоть и в неполной, но благополучной семье: 42-летняя мать ездила за рубеж на заработки, к уголовной и административной ответственности не привлекалась. Отец умер три года назад. Семья на учете органов полиции, службы по делам детей не состоит и характеризуется положительно, конфликтов между родными не было. Школьницу все знали, как веселую, отзывчивую и хорошую девочку.

На месте события полиция изъяла записку, но ее содержание не разглашается. Ведется следствие.

Ранее в Кировоградской области покончил с собой десятилетний мальчик. «ФАКТЫ» выяснили подробности трагедии.

Там же на Кировоградщине, в селе под Кропивницким, покончила с собой беременная 14-летняя школьница. Подробности ЧП — читайте в «ФАКТАХ».

А под Одессой мать обнаружила 10-летнего сына мертвым в петле каната от «шведской стенки». В полиции считают это несчастным случаем.

Фото из архива

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