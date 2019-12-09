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Пожар в одесском колледже: фото изнутри полностью выгоревшего здания
В Одессе спасатели приступили к демонтажу поврежденных конструкций на верхних этажах полностью выгоревшего здания колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где после масштабного пожара высока вероятность обвала стен. Несмотря на это, мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации продолжаются. С целью максимально повысить эффективность работ задействовали так называемую строительную лодку.
«Сегодня днем работы по расчистке завалов на нижних этажах приостановлены в связи с установкой строительного автокрана «ТЕРЕКС» грузоподъемностью 60 тонн и началом разбора строительных конструкций с его помощью на уровне шестого этажа на углу улиц Троицкой и Пушкинской с помощью «строительной лодки», — сообщили в региональном главке ГСЧС.
Ранее разобрали конструкции в другой части здания, экспертная группа провела замеры уровня колебаний строения и его устойчивости. Также расчищен проход во внутренний двор. На месте установлен автокран FAUN с вылетом стрелы 65 метров, проведено обрушение опасных конструкций — с 3-го по 6-й этажи, справа и слева от арочного прохода. Спасатели обследовали все подвальные помещения, из которых откачали 400 кубометров воды. С начала разборки завалов вывезено 1,408 тысяч кубометров строительных конструкций.
В то же время Одесская областная администрация заявила об угрозе обрушения стен здания, в котором продолжают искать пропавших людей.
«Сейчас существует серьезная угроза обвала стен. Чтобы спасатели могли эффективно продолжать поиски, необходимо укрепить стены», — заявил глава ОГА Максим Куцый.
Он сообщил, что киевские эксперты и специалисты Одесской государственной академии строительства и архитектуры составляют план укрепления здания. Предположительно, стены укрепят металлическим каркасом, который удержит их от обрушения.
«К разработке проекта привлекли ректора указанного вуза Анатолия Коврова. Предложение комиссии, экспертов направят в Киев. Как только их согласуют, строители начнут возводить каркас. Металлическая конструкция позволит спасателям и полицейским беспрепятственно работать на территории пожара», — сообщили в администрации.
В результате пожара погибшими объявлены уже 12 человек. Сейчас под завалами могут находиться как минимум еще четыре человека. Все спасательные службы работают в круглосуточном режиме.
Сразу после пожара стало известно о гибели 16-летней студентки Ксении Бабенко, вечером 5 декабря под завалами была обнаружена погибшая преподаватель Анна Бортюк, 6 декабря — еще две жертвы, в ночь на 7 декабря — один человек, а вечером — еще двое. В больнице умер спасатель Сергей Шатохин. Утром 8 декабря обнаружили еще два тела, а еще двух погибших — в ночь на 9 декабря.
В результате пожара пострадали более 30 человек. В больницах остаются 9 человек: 6 взрослых и 3 несовершеннолетних.
По факту пожара открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины. Рассматриваются две версии возгорания — аварийная работа электрооборудования и умышленный поджог. Готовится подозрение двум фигурантам.
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