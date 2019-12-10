- 10:42 Кровавая бойня в клинике в Чехии: фото стрелка и новые данные о погибших
- 10:39 Где в Киеве до 13 декабря можно пройти бесплатное медицинское тестирование (адреса)
- 10:38 «Жестокий и кровавый»: Путин назвал убитого в Берлине чеченца организатором взрывов в московском метро
- 10:21 «Шахтер» — «Аталанта»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
- 10:20 Нацгвареец сбил двух детей под Киевом: появились новые детали и фото с места аварии
- 10:16 Андрей Малахов уволился с работы и ушел в загул
- 10:15 Подруга Меган Маркл привела в ярость Букингемский дворец, используя ее фото для рекламы своего бизнеса
- 10:08 Сайт "Миротворец" закрывается: что произошло
- 10:08 Бойня в Чехии: в университетской клинике неизвестный застрелил четырех человек
- 09:56 Депутат назвал фейком заявления Геруса о прекращении импорта электроэнергии с принятием законопроекта
- 09:54 Путин не добился триумфа: что пишет западная пресса о нормандской встрече в Париже
- 09:48 Где смотреть онлайн «Интер» — «Барселона»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
Бойня в Чехии: в университетской клинике неизвестный застрелил четырех человек (видео)
Во вторник, 10 декабря, в Чехии произошло массовое убийство. В городе Острава неизвестный устроил стрельбу в университетской клинике. По официальным данным, предоставленным полицией, убиты четыре человека. Еще двое находятся в тяжелом состоянии после полученных ранений.
Министерство внутренних дел Чехии сообщает, что стрелок скрылся. Ведется его розыск. Мотив не известен. Клиника и сам университет в Остраве закрыты. На месте находятся усиленные отряды полиции, включая спецподразделения по борьбе с терроризмом.
Стрельба произошла примерно в 07:00 по местному времени. Всех, кто владеет хоть какой-то информацией по местонахождению подозреваемого или догадываются, кто это может быть, просят звонить по телефону 158. Очевидцы сообщили, что стрелял мужчина в красном пиджаке ростом около 180 см.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!