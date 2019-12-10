Мир

Бойня в Чехии: в университетской клинике неизвестный застрелил четырех человек (видео)

Во вторник, 10 декабря, в Чехии произошло массовое убийство. В городе Острава неизвестный устроил стрельбу в университетской клинике. По официальным данным, предоставленным полицией, убиты четыре человека. Еще двое находятся в тяжелом состоянии после полученных ранений.

Министерство внутренних дел Чехии сообщает, что стрелок скрылся. Ведется его розыск. Мотив не известен. Клиника и сам университет в Остраве закрыты. На месте находятся усиленные отряды полиции, включая спецподразделения по борьбе с терроризмом.

Стрельба произошла примерно в 07:00 по местному времени. Всех, кто владеет хоть какой-то информацией по местонахождению подозреваемого или догадываются, кто это может быть, просят звонить по телефону 158. Очевидцы сообщили, что стрелял мужчина в красном пиджаке ростом около 180 см.

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