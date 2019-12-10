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До Марса за шесть дней: в Украине создан уникальный космический двигатель (фото)
Во вторник, 10 декабря, в Киеве прошла презентация не имеющего аналогов двигателя для космических полетов, работающего с помощью вакуума, солнечной и ядерной энергии. Его назвали VRD. Он позволит разгонять космические аппараты чуть ли не до фантастической скорости — 100 тысяч километров в час! С таким двигателем можно долететь до Марса всего за шесть дней, а размеры межпланетного корабля будут примерно такими же, как у маршрутки. В Днепре в космическом инкубаторе SPACE HUB, в вакуумной камере, успешно прошли испытания несколько прототипов уникального вакуумного реактивного двигателя.
— Признаться, когда почти пять лет назад его автор — инженер и изобретатель Артем Адатов из Днепра — пришел к нам с идеей этого новаторского двигателя, мы не верили, что его замысел продуктивен, — рассказал основатель SPACE HUB, известный бизнесмен Максим Ткаченко. - Но все же мы дали Адатову шанс реализовать его проект. Эксперименты показали, что вакуумный реактивный двигатель — это не маниловщина. Он позволит совершить революцию в области космических полетов. Ведь кораблям с этим двигателям не нужно брать с собой в полет запасы химического топлива.
— До Марса корабль, оснащенный VRD, долетит, используя вакуум и энергию солнца, — говорит куратор проекта VRDspace Владимир Астаненко. — Для полета к более далеким планетам придется задействовать ядерную установку.
— Мы за свои средства финансируем создание VRD, — продолжает Максим Ткаченко. — Деньги берем из прибылей своих стартапов. Приступаем ко второму этапу работ по проекту VRDspace — созданию космического корабля, оснащенного нашим уникальным двигателем. Этот корабль будет предназначен для эксплуатации на орбите Земли. На него мы планируем потратить 3,7 миллиона долларов.
— Идея вакуумных двигателей обсуждалась в среде инженеров еще в 1980-е годы, — заметил Владимир Астаненко. - Однако к ней относились как экзотике. Теперь мы на практике убедились, что она очень даже перспективная. Позволю себе сравнить наш проект с космическим проектом Илона Маска. Его коллектив ученых и инженеров создал ракету с двигателем, который принципиально не отличается от существующих. Преимущество ракеты Маска в том, что она дешевле. Не более. Наши будущие космические корабли с вакуумными реактивными двигателями станут принципиально новым шагом в развитии космонавтики.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на полигоне в американском штате Техас во время испытаний нового космического корабля Starship Mk1 компании Илона Маска SpaceX произошел взрыв — у корабля в буквальном смысле сорвало крышу.
«ФАКТЫ» писали также о том, что в Украине создан уникальный беспилотник, способный сутки находиться в воздухе. Он представляет собой гибрид воздушного шара и дрона.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?