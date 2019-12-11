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В США удалось предотвратить крупный теракт: в уличной перестрелке убиты шесть человек (фото, видео)
Во вторник, 10 декабря, в Джерси-Сити, американский штат Нью-Джерси, средь бела были убиты шесть человек в уличной перестрелке. Еще двое получили ранения. Речь, по всей видимости, идет о предотвращенном крупном теракте.
Как сообщает прокуратура округа Гудзон, стрельба началась рядом с городским кладбищем, после чего переместилась в район супермаркета JC Kosher. Юноша и девушка, вооруженные длинноствольным огнестрельным оружием, забаррикадировались внутри магазина и вели огонь по всем, кто пытался приблизится к нему.
К месту событий прибыл спецотряд полиции по борьбе с терроризмом SWAT. Перестрелка продолжалась два часа. За это время были эвакуированы 12 школ в округе, закрыты десятки магазинов и кафе.
В числе убитых открывшие огонь молодые люди. Они передвигались по городу в автофургоне компании U-Haul, осуществляющей прокат машин. В грузовике полицейские обнаружили множество самодельных зажигательных бомб.
Погиб 39-летний офицер полиции, отец пятерых детей. Двое его коллег получили тяжелые ранения и находятся в больнице.
По словам очевидцев, у стрелков был сообщник. Его описывают как темнокожего мужчину, одетого во все черное. Этому человеку удалось скрыться. Ведется розыск подозреваемого, поэтому в Джерси-Сити продолжается полицейская операция. Жителей города призывают соблюдать предельную осторожность. Зацепкой в розыске неизвестного может стать информация о том, кто арендовал автофургон.
Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что он отслеживает ситуацию в Джерси-Сити.
Ранее «ФАКТЫ», сообщали о стрельбе, которая произошла 10 декабря в чешском городе Острава. Там 42-летний строитель убил шесть человек в здании университетской клиники, после чего скрылся. Полиция нашла его только спустя три часа. Подозреваемый застрелился.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..