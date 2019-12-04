11 декабря 2019

Это было лет 5−6 назад, примерно в такое же предновогоднее время. Он пришёл к нам домой с кем-то из наших друзей. Это нужно было видеть — все, кто был за столом, увидев его в дверях, сначала замерли от неожиданности, а потом вдруг, не имея ни сил, ни желания сдерживать восторженные улыбки, начали наперебой приветствовать маленького, щупленького на вид, немолодого уже человека, способного одним своим появлением вызывать у всех окружающих искреннюю радость. Вспоминаю об этом именно сегодня, потому что в этот день много лет назад, 11 декабря 1930 года, в нашем городе родился славный мальчик по имени Миша Светин, которому вскоре суждено было стать любимцем театральной и киношной публики.

Маленьким у него был только рост. Все остальное у него было большим, даже громадным — талант, сердце, умение сопереживать чужому горю и редкая способность выяснять отношения по поводу, а порой и без повода. Иногда это ему помогало. Ну, например, когда со своим потрясающим умением добиваться поставленной цели он однажды подстерег знаменитого Аркадия Райкина и, упросив того послушать своё сценическое выступление, буквально вынудил принять в небольшую труппу райкинского театра. Правда, чаще ему особенности его скандального характера вредили. Ну, например, когда из того же райкинского театра он затем был с треском изгнан и отправился искать своё трудное актерское счастье по городам и весям большой страны.

Он и в Иркутске успел поработать, и в Ленинграде, и в Москве. И с Киевским театром оперетты немало поездил с гастролями, пока и оттуда его вежливо попросили. А вот по-настоящему талант актера, считавшего своим кумиром Чарли Чаплина и старавшимся во многом на него походить, раскрылся в кино. Его любили и зрители, и режиссёры, и коллеги по цеху. Его нельзя было не любить — за редкое жизнелюбие, за потрясающую искрометную способность импровизировать и на съемках, и в житейских ситуациях, за его удивительное обаяние, не позволяющее никому долго на него обижаться даже тогда, когда он был неправ. Любителям кино он запомнился своими яркими ролями в фильмах «Любимая женщина механика Гаврилова», «Зефир в шоколаде», «Золотой телёнок», в котором Светину досталась роль Фунта, а Остапа Бендера сыграл Сергей Меньшиков. Светину очень хотелось сыграть Паниковского, но, поскольку выбора у него не было, согласился на Фунта и сыграл его блестяще.

В детстве маленький Миша, сын зажиточного хозяина киевского галантерейного магазина, закончил музыкальную школу по классу гобоя (!), но терпеть не мог на нём играть. С возрастом он очень полюбил игру на пианино и умудрялся буквально часами что-то себе наигрывать, забавно напевая любимые мелодии. Он был счастлив так, как только может быть счастливым человек, безумно любивший жизнь и на себе ощущавший, что она отвечает ему тем же…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.