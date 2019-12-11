Эксперты призвали как можно скорее принять закон о "зеленом" тарифе

Политика

Игроки рынка возобновляемой энергии настаивают на скорейшем принятии законопроекта № 2543 «Об улучшении инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики». Об этом заявили в Европейской бизнес-ассоциации во время заседания комитета Ассоциации по топливу и энергетике, которое состоялось 10 декабря.

Законопроект, в частности, предусматривает добровольную реструктуризацию «зеленого» тарифа, чтобы улучшить финансовое состояние государственного предприятия «Гарантированный покупатель» (отвечает за выплаты «зеленым» компаниям), и содержит гарантии инвесторам в ВИЭ, что законодательство не будет ретроспективно меняться.

«Законопроект предусматривает, что в условиях, когда компании соглашаются перейти на новые условия, да, за счет снижения тарифа, но у них будет продлен срок действующего тарифа. С точки зрения бизнеса и большинства индустрии эти требования приемлемы. Этот законопроект является компромиссным с точки зрения защиты интересов инвестора», — сообщил специалист в сфере энергетического права, партнер юридической компании Asters Ярослав Петров.

В то же время эксперты призывают на ближайшей пленарной неделе принять законопроект № 2543, акцентируя внимание на том, что участники рынка ВИЭ ожидают: предлагаемые документом нормы должны начать действовать как можно скорее.

«Хорошо, что мы имеем зарегистрированный законопроект, но те компании, с которыми я общаюсь, имеют вопрос, когда он будет принят», — заявил советник юридической компании Dentons Максим Сысоев.

Компании говорят, что медлить с принятием нельзя, потому что уже сейчас нужно заключать соглашения с поставщиками оборудования, чтобы начать строительство зеленых электростанций в следующем году.

Напомним, проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543) зарегистрирован в Верховной Раде 6 декабря 2019 года. По словам одного из соавторов законопроекта, народного депутата Людмилы Буймистер, он является компромиссным, и большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных в законопроекте условиях.

Как утверждает соавтор законопроекта народный депутат Леся Василенко, предложенный членами комитета по экономическому развитию законопроект № 2543 позволит государству выполнить обязательства перед инвесторами и в то же время уменьшить нагрузки через выплаты по «зеленым» тарифом на рынке энергетики.

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