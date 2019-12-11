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Происшествия

Погром в одесском клубе: совладелец принес извинения за концерт российского рэпера в день траура

10:24 11 декабря 2019 376
Цветы в Одессе&nbsp;— траур по жертвам пожара
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Совладелец одесского клуба, в котором активисты 9 декабря устроили погром, прокомментировал инцидент с концертом российского певца и принес свои извинения. В день траура по погибшим в результате масштабного пожара в одесском колледже в клубе «Палладиум» выступал российский рэпер, позволивший себе неуважительные высказывания о жертвах.

Совладелец клуба Валерий Твардовский признал, что слова исполнителя вызвали большой резонанс. Что касается выступления рэпера в день траура, то, по словам совладельца клуба, зал был арендован администрацией артиста за полгода до трагедии в Одессе. Твардовский замечает, что сотрудники, отвечающие за проведение мероприятий в клубе, не поставили его в известность, поэтому концерт состоялся.

«Я, как и вы, задаюсь вопросами — куда делась цензура артистов на брань, пропаганду алкоголя, наркотиков?.. Даю слово, что лично разберусь в сложившейся ситуации и впредь мы будем избирательнее относиться к сотрудничеству с арендаторами, со всей ответственностью будем подходить к выбору исполнителей, выступающих на нашей сцене.

Я искренне соболезную и приношу свои извинения семьям и близким пострадавших, а также всем одесситам и жителям нашей страны, так как эта трагедия затронула сердца каждого человека. Также благодарю всех тех, кто в социальных сетях писал мне сообщения, касающиеся этой ситуации. Я все увидел, все прочитал и принял во внимание.

Еще раз приношу свои извинения и прошу каждого из вас беречь себя, свою семью и родных", — написал Твардовский в соцсети.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что спасатели продолжают искать тела пропавших без вести во время пожара в одесском колледже. Во вторник, 10 декабря, жителей соседних домов попросили покинуть квартиры из-за обвала в здании на Троицкой.

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