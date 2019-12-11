Извержение вулкана в Новой Зеландии: ученые предупредили о новой опасности

Мир

В среду, 11 декабря, новозеландские ученые предупредили о высоком уровне риска повторного извержения вулкана на острове Уайт-Айленд. Местной полиции пришлось приостановить спецоперацию, целью которой является поиск пропавших без вести восьми человек. Вулкан на острове ожил 9 декабря. Извержение началось в 14:11 по местному времени. В тот момент на острове, по уточненным данным, находились 48 человек, преимущественно иностранные туристы. Некоторые из них гуляли по краю кратера, делали фотографии, снимали видео…

Эвакуировать с острова в тот день удалось 40 человек. Из них шестеро скончались от полученных ожогов. В больницах Окленда находятся на данный момент 25 человек. Состояние большинства из них оценивается как очень тяжелое.

Судьба восьми туристов остается неизвестной. Власти вынуждены признать, что эти люди, вероятнее всего, погибли. «На основе нашей информации мы считаем, что на острове не осталось выживших», — говорится в последнем сообщении новозеландской полиции.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила: «Могу заверить вас, что полиция делает все, что в ее силах. Для нас приоритетом является обнаружение пропавших без вести. Я знаю, что люди, чьи родные и друзья в тот момент находились на острове, очень за них переживают и беспокоятся. Однако мы вынуждены временно приостановить поиски. Находиться на острове сейчас слишком рискованно».

Предупреждение о повторном извержении выдано на 24 часа. Сейсмологи и вулканологи внимательно отслеживают изменения активности вулкана. Преподаватель Оклендского университета Джен Линдси отметила, что 3 декабря уровень опасности был повышен с первого до второго. «Был зафиксирован повышенный уровень активности, и все об этом знали. У вулкана есть постоянно активная гидротермальная система. Когда газы накапливаются под глиной или грязью, они могут внезапно высвободиться. Возможно, там нет магмы, и это просто фреатическое извержение, то есть извержение пара. Точно мы пока не знаем», — сказала Линдси.

Ее заявление вызвало справедливое возмущение. Люди не могут понять, почему после такого предупреждения на Уайт-Айленд продолжали пускать туристов. Линдси считает, что простого ответа на этот вопрос нет. «Вулкан часто пребывает в столь активном состоянии. Это частный остров, с его владельцами работает много туроператоров. Он не входит в заповедную зону и поэтому не контролируется государством. Научно-исследовательский институт GNS Science рассылает сводки с предупреждениями и поддерживает контакт с туристическими компаниями, которым известно о рисках», — заявила Джен Линдси.

Большинство из тех, кто 9 декабря прибыл на остров, являлись пассажирами круизного лайнера Ovation of the Seas, принадлежащего компании Royal Caribbean. Люди специально оплатили круиз White Island Tours, чтобы посмотреть на вулкан. Известно, что среди погибших и пострадавших граждане США, Австралии, Германии, Индии. С ними были двое местных гидов. Один из них погиб. Другой находится в критическом состоянии. У Джека Милбэнка, которому как раз 9 декабря исполнилось 19 лет, обожжено 80 процентов кожи.

Вот, что рассказывают очевидцы трагедии. Майкл Шаде находился на борту катера, который в момент извержения отчалил от острова. Он заснял столб густого пепла и дыма, поднимавшийся над вулканом. В интервью BBC Шаде сообщил, что гулял внутри кратера всего за 30 минут до начала извержения. «Особой опасности не было, но организаторы ограничивали количество людей, отправлявшихся посмотреть на вулкан. Мы только сели на катер… Я был просто в шоке! Катер повернул назад, и мы забрали еще несколько человек с пирса», — рассказал турист.

Бразилец Алессандро Кауффманн считает, что родился в рубашке. «К вулкану на этот день было запланировано две экскурсии. Одна из них была наша, мы отправились туда первыми. Следующая экскурсия началась сразу после нас и, к сожалению, они не успели оттуда выбраться вовремя, некоторые люди получили серьезные ожоги», — написал он в Instagram.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об извержении вулкана Этна на острове Сицилия. Оно сопровождавшееся заметным усилением сейсмической активности. Произошло землетрясение магнитудой 3,3. Эпицентр землетрясения находился на глубине девять километров от земной поверхности. Подземные толчки ощущались в населенных пунктах Мило, Дзафферана Этнеа и Сант`Алфио.

«ФАКТЫ» писали также о том, что летом на итальянском острове Стромболи, расположенном в Тирренском море вблизи Сицилии, активизировался одноименный вулкан. Из-за извержения побережье засыпало песком, пеплом и другим вулканическим материалом, что спровоцировало пожар.

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