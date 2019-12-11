Пожар в одесском колледже: опознана еще одна жертва

Происшествия

На заседании Кабмина 11 декабря принято решение о выделении из госбюджета материальной помощи семьям погибших и пострадавшим при пожаре в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса: семьи погибших получат по 200 тысяч гривен, пострадавших — по 50 тысяч гривен.

Родственники опознали женщину, тело которой было обнаружено на руинах сгоревшего здания колледжа по улице Троицкой, 25. Об этом стало известно в среду, 11 декабря, в ходе заседания сессии городского совета. «Погибшая — 48-летняя Наталья Александровна Третьякова. Она работала заведующей отделением в колледже», — сообщила вице-мэр Светлана Бедрега. По другим обнаруженным жертвам пожара возникли вопросы. «Проводятся экспертизы ДНК, без результатов которых родные отказываются хоронить погибших», — сказала Бедрега.

По состоянию на 11 декабря под завалами обнаружены тела десяти человек. Поиски еще четверых продолжаются.

Вице-мэр уточнила, что семьи погибших получат от городского совета по 120 тысяч гривен. Пострадавшим, которые поступили в больницы с легкими травмами, выплатят по 20 тысяч, в состоянии средней тяжести — по 40 тысяч гривен, в тяжелом — по 80 тысяч гривен. Всего на эти цели из городского бюджета выделено 3,5 миллиона гривен. «Мы оказываем помощь всем, невзирая на то, горожане это либо жители области», — добавила Светлана Бедрега. Ранее из областного бюджета было выделено 3 миллиона гривен.

Также стало известно, что, по состоянию на 11 декабря, количество госпитализированных составляет 10 человек. «Сегодня в ГКБ № 1 помещена еще одна пострадавшая женщина», — сказала Бедрега.

По ее словам, город также оказывает матпомощь супругу ученого секретаря Института морской биологии НАН Украины Галины Иванович, которая сейчас числится в списке пропавших без вести. Он госпитализирован в частную клинику, так как в муниципальных медучреждениях нет ресурсов для проведения срочной операции, которая ему требуется.

По словам вице-мэра Павла Вугельмана, общее количество пострадавших во время пожара (включая погибших и пропавших без вести) составляет 46 человек.

Трое спасателей, пострадавших во время тушения пожара, проходят лечение в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона Украины (дислоцируется в Одессе). По данным медиков, пострадавшие идут на поправку.

Начальник отделения хирургической инфекции Сергей Тертышный рассказал, что двое травмированных были госпитализированы в это отделение, еще один — в отделение нейрохирургии.

Напомним, 7 декабря скончался спасатель Сергей Шатохин, серьезно пострадавший при пожаре в колледже.

Глава обладминистрации Максим Куцый сообщил о том, что предложил перевести сына Шатохина, 18-летнего Дмитрия — студента Одесском профессионального лицея морского транспорта (по профессии матрос-моторист) с контрактной формы обучения на бюджетную.

«Дети погибшего пожарного Сергея Шатохина, а также преподавательницы Анны Бортюк должны учиться на бюджетной форме обучения. Потому что их родители отдали свою жизнь ради учащихся колледжа, которых спасали из огня», — сказал Куцый в ходе заседания рабочей группы государственной комиссии по расследованию трагедии в колледже.

Все присутствующие, среди которых были представители Министерства образования, поддержали инициативу Куцого.

«Одесса потеряла героев, коллективы — надежных друзей и коллег, а дети потеряли отца и мать. И мы должны всегда помнить об их мужестве и преданности делу», — сказал Куцый.

В то же время спасатели продолжают мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании колледжа. Демонтирован (завален) еще один, четвертый, этаж стены выгоревшего флигеля во внутреннем дворе здания по Троицкой, 25.

Одесская областная администрация уже перечислила спасателям 685 тысяч гривен. По словам главы Одесской ОГА Максима Куцого, деньги пойдут на закупку необходимого оборудования и аренду подъемного крана, применяемого при демонтаже выгоревших конструкций.

Во вторник, 10 декабря, на заседания комиссии горсовета Одессы по ЖКХ, ЧС и экологии обсуждали возможность приобретения аварийно-спасательного оборудования для пожарных. Начальник Шестого государственного пожарно-спасательного отряда ГСЧС Александр Полохач заявил, что спасатели рассчитывают на финансовую помощь из городского бюджета в размере около 18 млн гривен, и передал комиссии список необходимого к закупке оборудования и амуниции. По словам Полохача, его составляли из расчета, что пожарную безопасность в городе обеспечивают почти 600 человек.

В перечне более 30 позиций: пожарно-спасательное оборудование, элементы экипировки (кислородные маски, огнеупорные костюмы, обувь).

В Одесской ОГА приняли решение о создании интерактивной карты всех учебных заведений области, на которой будет указана информация о состоянии противопожарных систем.

«Это нужно для того, чтобы общественность была максимально вовлечена, и чтобы каждый мог увидеть, какие проблемы имеются в конкретном детском саду или школе. Но это только первый шаг. Следующий шаг — разработка проектов, выделение финансирования, проведение тендеров и решение проблем», — прокомментировал заместитель главы ОГА Денис Ваниш.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о плачевном состоянии систем пожарной безопасности в учебных и заведениях Одесской области, где по решению суда уже закрывают четыре школы, а также о том, что одесские спасатели не обеспечены необходимой амуницией и оборудованием для тушения пожаров, которые то и дело вспыхивают в Одессе.

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