Пожар в одесском колледже: суд арестовал директора

Происшествия

В среду, 11 декабря, Киевский районный суд Одессы рассмотрел представление прокуратуры о мере пресечения Любови Кочерге — директору колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в котором 4 декабря произошел масштабный пожар, повлекший человеческие жертвы. Напомним, накануне директору объявили о подозрении в служебной халатности (ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Представление стороны обвинения рассматривал судья Виктор Чаплицкий (в его ведении также дело о пожаре в детском лагере «Виктория»). 11 декабря судья удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал директору колледжа Любови Кочерге меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток, с ношением электронного браслета.

В ходе заседания была оглашена версия следствия, согласно которой в 2016 году подозреваемая была назначена на должность директора одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса сроком на 5 лет. «Подозреваемая, зная об имеющихся нарушениях правил пожарной безопасности, ненадлежаще исполняла свои служебные обязанности, не приняла мер по устранению нарушений правил пожарной безопасности. Как следствие, 4 декабря 2019 года в помещении колледжа возник пожар, повлекший гибель 12 человек, еще 4 имеют статус пропавших без вести. Кроме того, в больницы Одессы госпитализировали 31 пострадавшего с ожогами разной степени тяжести и отравлениями угарным газом», — говорится в выводах следствия.

Сама же Любовь Кочерга пояснила, что работает в колледже с 1992 года, а на посту директора — с 2016 года. По ее словам, в 2017 году, когда случился пожар в лагере «Виктория», она обратилась в Минобразования с тем, чтобы там оценили стоимость установки пожарной сигнализации (организации, которые занимаются установкой такой сигнализации, запросили от 200 тысяч гривен). Директор направила соответствующее письмо в министерство, но ответа не последовало.

«Министерство не выделило деньги в 2017 году, а у колледжа в бюджете таких средств нет. Деньги уходили на выплату стипендий и зарплат преподавателям. В общежитии мы установили тогда сигнализацию, которая обошлась в 38 тысяч гривен, эту сумму они смогли осилить из бюджета колледжа», — пояснила директор.

После оглашения судебного решения об аресте Любови Кочерге стало плохо, на место прибыла карета скорой помощи.

После непродолжительного перерыва суд удовлетворил еще одно ходатайство прокуратуры — об отстранении директора сгоревшего колледжа от выполнения ею служебных обязанностей на время проведения следствия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что родные опознали еще одну жертву пожара в колледже. Кабмин выделили средства семьям погибших и пострадавших.

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