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Законопроект 2543 может реализовать инициативу президента по развитию «зеленой» энергетики, — эксперты
10 декабря на заседании Комитета по топливу и энергетике Европейской бизнес-ассоциации во время обсуждения принятия законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543), эксперты отметили, что предусматриваемая добровольная реструктуризация «зеленого» тарифа позволит выполнить инициативу президента Украины Владимира Зеленского относительно сбалансированного развития отрасли альтернативной энергетики.
По мнению основателя и президента компании «Чумак» и «Виндкрафт Украина» Карла Стурена, законопроект № 2543 был наработан парламентским комитетом по вопросам экономического развития для скорейшего решения проблем в области «зеленой» энергетики, которое бы устроило всех участников рынка. Законопроектом найден компромисс между интересами государства и инвесторов в возобновляемую энергетику, к чему призвал президент Украины Зеленский во время украино-литовского бизнес-форума, который состоялся 27 ноября.
«Этот законопроект, который комитет экономического развития подал, именно для того, чтобы сбалансировать ситуацию как можно быстрее и как можно наименее болезненно как для государства, так и для бизнеса», — сказал Стурен.
Представитель юридической компании CMS Марина Ильчук во время обсуждения отметила, что принцип добровольности в реструктуризации является ключевым аргументом для инвесторов.
«Главный аргумент вообще этого всего процесса на уровне формирования законопроектов — все эти процедуры реструктуризации должны быть добровольные. То есть, если компании идут уже по пути реструктуризации, то идут на это добровольно и предварительно уже проговорили со своими банками», — отметила Ильчук.
Напомним, 6 декабря 2019 года в ВР зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно улучшения инвестиционного климата в сфере возобновляемой энергетики» (№ 2543). По словам одного из соавторов законопроекта, депутата Людмилы Буймистер, документ является компромиссным и подавляющее большинство игроков рынка соглашаются на добровольную реструктуризацию на предложенных условиях.
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