Убийство 11-летней Даши Лукьяненко: обвиняемому ужесточили условия содержания в СИЗО

Происшествия

В среду, 11 декабря, в Раздельнянском районном суде (Одесская область) все же приступили к рассмотрению дела о зверском убийстве в июне 2019 года 11-летней Даши Лукьяненко.

Рассмотрено ходатайство прокурора о продлении содержания под стражей 22-летнего Николая Тарасова, подозреваемого в убийстве девочки. Представитель стороны обвинения обосновал такую необходимость тем, что, находясь на свободе, подсудимый может оказывать влияние на свидетелей (тем более что еще не все опрошены).

«Кроме того, велик риск, что обвиняемый может скрыться, так как у него нет своей семьи и конкретного места работы», — акцентировал прокурор Александр Коваль.

Адвокат отца убитой девочки (он признан потерпевшим) также подал ходатайство о переводе обвиняемого в одесский СИЗО.

«В настоящее время Тарасов пребывает в королевских условиях — одиночной камере изолятора временного содержания. Полагаю, он должен ощутить все тяготы пребывания в СИЗО: общая камера — с распорядком дня и трудовой повинностью. Тем более что это предусмотрено действующим законодательством», — сказал адвокат.

Коллегия судей — в составе Анатлия Панчука (председательствующий), судей Анастасии Ильяшук и Ольги Ивановой — продлила срок ареста обвиняемому Тарасову на два месяца — до 8 февраля. Также решено перевести его в Одесский следственный изолятор. Следующее судебное заседание назначено на 9 января.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 10 декабря на судебном заседании 22-летний Николай Тарасов, который после задержания признался в убийстве девочки, заявил, что… «не убивал». А вину взял на себя, потому что полицейские его били и требовали от него признательных показаний.

Напомним, что Даша пропала 13 июня 2019 года. Ее тело нашли 19 июня после шести дней интенсивных поисков — в выгребной яме туалета в соседском доме. Тогда же задержали жильца этого дома Николая Тарасова.

На днях в Ивановке Одесской области открыли памятник Даше Лукьяненко. Скульптурная композиция представляет собой девочку-ангела с корзинкой цветов в руках.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter