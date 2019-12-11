Российский демпинг уничтожает украинских производителей электроэнергии, — эксперт

Деньги

Снижение цен на рынке электроэнергии спровоцировано демпингом российских импортеров тока, которые таким образом вытесняют украинские энергопредприятия с рынка. Об этом написал первый заместитель главы Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, комментируя заявления председателя энергетического комитета ВР Андрея Геруса о снижении цены тока.

«Все смешалось в голове у господина Андрея — обида на Ляшко, „рехформа“ энергорынка, очередной обман президента с „запретом“ русского импорта и желание оправдать высокое доверие одного очень влиятельного человека. Речь не о Ляшко — позволю себе задать простые и риторические вопросы „генеральному директору“ энергорынка Андрею Герусу: так этот график показывает, как сработал рынок, или ваша могучая сила воли?! Если рынок — почему вы пытались его остановить летом?! Если сила воли — то какой это рынок?! Это реальная рыночная цена или следствие демпинга импорта и ручного регулирования?! Это хорошо для украинского производителя э/э или плохо?! Почему это понижение не отражается на тарифах водоканалов, электротранспорта и на содержании домов?! Как на этом „рынке“ выживает „Центрэнерго“ и кто его дотирует?! Не из-за сопротивления ли этому „рынку“ оперативно уволили Недашковского?!» — написал Кучеренко.

Напомним, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря «поправке Геруса». За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в два раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в три раза — до 12 млн кВт-ч/сутки. Объем российской электроэнергии, который поставляется на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

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