Деньги

Доллар упал до нового минимума с 2016 года: какой курс валют установил НБУ на 12 декабря

Курс доллара от НБУ опустился на новый минимум — до самого низкого значения за три года. На 12 декабря регулятор установил курс на уровне 23,60 UAH/USD, опустив его еще на восемь копеек (11 декабря — 23,68 UAH/USD).

Последний раз на отметке возле 23,68 грн курс находился в январе 2016 года. Таким образом, американская валюта обновила не только минимум 2019 года, но и минимальное значение с 14.01.2016.

Напомним, валютные эксперты, опрошенные «ФАКТАМИ», считают, что ситуация на финансовом рынке может резко измениться, а у гривни есть шансы обвалиться точно так же стремительно, как и укреплялась. По мнению аналитиков, национальная валюта пока укрепляется благодаря в том числе достижению предварительных договоренностей с МВФ.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО

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