Число жертв ДТП под Одессой возросло: в больнице умер 8-летний мальчик (фото)

Происшествия

Увеличилось число жертв жуткой аварии, произошедшей утром 9 декабря между селами Выпасное и Бритовка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Ранее сообщалось, что в смертельном ДТП под Одессой пострадали двое детей. Оказалось, трое…

В среду, 11 декабря, в реанимации умер восьмилетний Максим. Об этом в соцсети сообщил его отец, Виктор Кривицкий. Двое суток медики боролись за жизнь ребенка, который поступил в медучреждение в крайне тяжелом состоянии, его невозможно было даже транспортировать в областной центр. «Макс пошел за мамой, его больше нет…», — написал отец мальчика.

В настоящее время в областной клинической больнице находятся старшие брат и сестра Максимки — 10-летний Виталик и 12-летняя Юля. Им успешно выполнены хирургические операции.

Как сообщили в региональном главке Нацполиции, в рамках уголовного производства («Нарушение Правил дорожного движения») назначен ряд экспертиз.

«Предварительно установлено, что виновницей ДТП является 34-летняя водитель легкового фургона Renault Kangoo — мать этих детей. Она допустила столкновение с Mitsubishi, выехав на встречную полосу. В результате погибла на месте. Переквалификации по делу не будет», — сообщили в полиции.

По словам очевидцев, дорога в то утро была скользкая, машину просто «вынесло» на встречку.

«Авто сильно сплющило, доставали детей, как могли. Анна Кривицкая была учителем украинского языка, везла детей в школу, поскольку маршрутки из села, в котором они живут, вообще не ходят…» — рассказали свидетели ДТП.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о другом страшном ДТП, в котором погибли двое детей и взрослый. В селе Здвижевка Киевской области столкнулись два легковых автомобиля.

Еще одна смертельная авария произошла утром 9 декабря под Киевом. Hyundai слетел с трассы в кювет, опрокинулся и врезался в дерево. Водитель автомобиля погибла на месте.

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