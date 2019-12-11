На Донбассе задержали доверенное лицо российского «вора в законе» (фото)

Происшествия

В Лисичанске Луганской области в результате спецоперации был задержан доверенный человек российского «вора в законе» «Гули Бакинского». По поручению «авторитета» азербайджанец приехал в Лисичанск, чтобы организовать «сходку» с местными криминальными элементами и получить статус «смотрящего» по области. Предполагалось, что «Гули Бакинский» через своего «смотрящего» будет контролировать преступный мир в регионе.

«Сходку» криминальным «авторитетам» организовать не удалось — оперативники уголовного розыска в Луганской области получили информацию о прибытии потенциального «смотрящего», вычислили его место проживания в Лисичанске и там же задержали. Об этом сообщила спикер МВД в Луганской области Татьяна Погукай.

В операции участвовали угрозыск, управление стратегических расследований в Луганской области, СБУ и бойцы «КОРД». В частном доме, где поселился азербайджанец, при обыске найдены оружие, патроны и наркотики.

Мужчина задержан. Кроме незаконного обращения с оружие, ему готовятся предъявить статью о хранении наркотических веществ.

Напомним, за ноябрь 2019 года полиции удалось задержать в Украине трех криминальных «авторитетов». «Воры в законе» «Дато Сфан», «Тенго Питерский» и «Лаша Очамчирский» будут депортированы из Украины.

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