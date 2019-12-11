Деньги

Гончарук объяснил, почему цены на продукты остаются высокими, хотя доллар резко подешевел

Несмотря на длительное снижение курса доллара по отношению к гривне, цены точно такими же темпами снижаться не спешат. Это был вынужден констатировать премьер-министр Алексей Гончарук. Глава правительства считает, что цены «должны снижаться быстрее».

«Есть проблема: при снижении курса цены снижаются не настолько же стремительно. С этим нужно работать. Это работа Антимонопольного комитета», — заявил Гончарук.

Глава правительства считает, что в данном случае имеет место временной лаг, и снижение цен будет, но позже.

«Не все события влияют по принципу „с сегодня на завтра“. Такое явление, как усиление гривни, оказывает влияние постепенно. Цены или растут медленнее, или даже снижаются по отдельным позициям. Но они должны снижаться быстрее. И это работа Антимонопольного комитета», — считает премьер.

Напомним, по последним данным курс доллара от НБУ обновил минимум с января 2016 года. Валютные эксперты считают, что наличный курс опустится до показателей 23,2−23,5 UAH/USD. При этом экономисты обращают внимание, что Украине не по карману фиксированный курс, поскольку экономика государства очень сильно завязана на внешнюю торговлю.

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