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На вокзале в Киеве загорелся троллейбус: фото с места ЧП
В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала возник пожар в троллейбусе. Возможно, дала о себе знать общая изношенность столичного общественного транспорта. Источник возгорания находился внутри салона. К счастью, пламя удалось оперативно потушить.
В результате ЧП обошлось без пострадавших. На месте работали бригады пожарных со специальной техникой и экипаж патрульной полиции.
Киев Оперативный опубликовал фото с места пожара.
Напомним, в Киеве нынешней осенью участились случаи возгораний на транспорте. Так, в октябре на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. Водитель и пришедшие на помощь автовладельцы не смогли самостоятельно загасить пламя. В ноябре загорелся троллейбус, находившийся на остановке. Причиной стало короткое замыкание.
Фото Киев Оперативный/Facebook
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