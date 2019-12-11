Происшествия

На вокзале в Киеве загорелся троллейбус: фото с места ЧП

В Киеве возле Центрального железнодорожного вокзала возник пожар в троллейбусе. Возможно, дала о себе знать общая изношенность столичного общественного транспорта. Источник возгорания находился внутри салона. К счастью, пламя удалось оперативно потушить.

В результате ЧП обошлось без пострадавших. На месте работали бригады пожарных со специальной техникой и экипаж патрульной полиции.

Киев Оперативный опубликовал фото с места пожара.

Напомним, в Киеве нынешней осенью участились случаи возгораний на транспорте. Так, в октябре на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. Водитель и пришедшие на помощь автовладельцы не смогли самостоятельно загасить пламя. В ноябре загорелся троллейбус, находившийся на остановке. Причиной стало короткое замыкание.

Фото Киев Оперативный/Facebook

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