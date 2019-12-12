Мир

После того как в начале года модели из Азербайджана удалось продать девственность японскому политику за 2,6 миллиона долларов, ее пример, похоже, не дает спокойно уснуть и другим претенденткам на «сравнительно быстрый» способ получения больших денег.

Так, на днях проживающая в США 19-летняя украинка выставила свою девственность на аукцион со стартовой ценой 100 тысяч евро, пишет один из Telegram-каналов.

«Привет. Меня зовут Катя. Мне 19 лет и я из Украины», — заявляет девушка в видеоролике, который она разместила в социальной сети.

Свой выбор Катюша объясняет тем, что хочет «путешествовать, вкушать роскошь и просто жить».

А чтобы потенциальный «покупатель» увидел «товар лицом», девушка опубликовала несколько своих откровенных фотографий, представ на них во всей красе.

Кроме того, украинка указала, что ищет мужчину, который будет давать ей 10 тысяч евро в месяц.

О том, как завершилась «сделка» с продажей девственности, пока что не известно.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что подобные «сделки» — не редкость в сети. Так, пару лет назад 19-летняя модель Жизель из США продала свою девственность за 2,9 миллиона долларов на интернет-аукционе, победителем которого стал бизнесмен из Абу-Даби (ОАЭ). Жизель утверждает, что всего на 100 тысяч долларов меньше предложил голливудский актер, имя которого девушка также не называет. При этом Жизель действовала через находящееся в Дортмунде (Германия) интернет-агентство Cinderella Escorts. Оно прославилось в прошлом году, когда устроило такую же сделку для румынской модели Александры. Ей тогда было 18 лет, и ее девственность купил бизнесмен из Гонконга за 2,7 миллиона долларов.

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