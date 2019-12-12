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Путина уличили во лжи на встрече в Париже
Президента России Владимира Путина уличили в манипуляциях на нормандском саммите в Париже. Когда речь зашла о резонансном убийстве в Берлине полевого командира второй чеченской войны Зелимхана Хангошвили, Путин заявил, что РФ требовала его экстрадиции. Правительство Германии после проверки отчиталось, что таких запросов не получало.
В Германии опровергли слова Путина, что Москва якобы обращалась в ФРГ с запросом о выдаче Хангошвили. «У нас нет никаких данных о запросе по поводу экстрадиции», — приводит Deutsche Welle заявление официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.
Напомним, Хангошвили был застрелен в Берлине 23 августа. Предполагаемого убийцу задержали в тот же день. Главным подозреваемым оказался некий россиянин Вадим Соколов. По данным The Insider, под псевдонимом Соколов скрывается наемный убийца, известный под именем Вадим Красиков и ранее служивший в спецназе ФСБ «Вымпел». В Германии решили проверить причастность российских спецслужб к убийству Хангошвили. Кроме того, Берлин выдворил двоих российских дипломатов из-за нежелания Москвы сотрудничать со следствием.
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