Осталась без денег и елок: женщина стала жертвой дерзких аферистов

Происшествия

Сезон новогодних афер в Николаевской области открыл не известный пока мошенник, у которого предпринимательница из Южноукраинска заказала по интернету партию елок. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Северодонецке (Луганская область) мошенники обманывают людей, продающих ценные товары через интернет-сайты.

В Первомайском отделе полиции Николаевской области «ФАКТАМ» сообщили, что 37-летняя предпринимательница на одном из интернет-сайтов заказала 300 деревьев для дальнейшей продажи, за которые продавец просил 45 тысяч гривен. При этом нужно было сделать предоплату, переведя на его банковскую карту 7,5 тыс. гривен. Остальное — после получения товара.

Предоплата была сделана. На следующий день продавец позвонил и сообщил о необходимости перечислить оставшуюся сумму, так как он «не может выписать товарно-транспортную накладную» для отправки заказа.

Почувствовав подвох, покупательница потребовала отменить заказ и вернуть ей деньги. После этого связь с «продавцом» прервалась.

Жертва аферы обратилась в полицию, где по факту мошенничества открыли уголовное производство по 190 статье УК Украины.

Полиция в очередной раз просит граждан быть осторожными при общении с незнакомцами и не спешить выполнять их указания в отношении любых денежных расчетов или переводов. «Будьте внимательны и при возникновении подозрительных ситуаций срочно звоните 102», — предупреждают в полиции.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о штрафах за незаконную вырубку елок. Интересно, что в Киеве практикуют свой метод борьбы с браконьерами — елки и сосны в скверах обрабатывают вонючей жидкостью.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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