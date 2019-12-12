Цепи и мини-бэги: названы самые модные сумки сезона (фото)

Стиль жизни

Один из самых изменчивых аксессуаров женской моды — сумки. От сезона к сезону дизайнеры меняют их формы, расцветки и материалы, из которых они сделаны. Стилисты говорят, что теперь уже не стоит покупать кожаную сумку «на все времена», потому что в следующем сезоне она может оказаться совсем не в тренде. О том, какие сумки будут модны в наступающем, 2020 году, на что стоит обращать внимание при выборе этого аксессуара, а от чего и вовсе отказаться, как подобрать сумку на Новый год, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный украинский фэшн-стилист, режиссер программ о моде Светлана Лищинская.

— Светлана, у вас есть сумка, которая служит вам уже не первый год?

— Признаюсь, есть такая. Хотя по правилам моды, этот аксессуар надо менять достаточно часто — раз в сезон как минимум. Но, согласитесь, есть вещи (и это касается не только сумок) с которыми расстаться очень тяжело, а иногда практически невозможно. Для меня такой сумкой стал рюкзак известного шведского бренда. Я купила его два года назад в Вильнюсе, когда была там на съемках. Покупка была совершенно спонтанной, но иногда именно такой выбор в конце концов становится самым правильным.

— В чем же его уникальность?

— Это рюкзак черного цвета из спортивной коллекции бренда. Он сделан из специального синтетического, довольно плотного материала. С ним не страшны любые погодные условия. Внешне рюкзак напоминает торбу, но при этом выглядит достаточно аккуратно и оригинально. Помню, как только я его увидела, сразу поняла, что это вещь, которую хочу.

— С чем же вы носите свой любимый рюкзак?

— Абсолютно со всем! В том-то и дело, что в таких случаях надо придерживаться правила — совмещать несовместимое. Я никогда не беру его на занятия спортом, а вот на деловые встречи или даже светские вечеринки — пожалуйста. Из-за своего «неклассического» рюкзачного вида он интересно смотрится с брючным костюмом, строгим пальто и даже коктейльным платьем.

— Просто подчеркивает оригинальный вкус его обладательницы?

— Можно сказать и так. Не надо следовать исключительно канонам и бояться экспериментировать. Если вы идете на деловую встречу, не обязательно брать с собой сумку-портфель. К тому же сейчас это немодно. Возьмите небольшую сумочку, в которую поместится ваш телефон, кошелек и маленькая записная книжка. Если нужен компьютер, есть огромный выбор стильных хлопковых торб, которые очень удобны и к тому же ничего не весят. Старайтесь не усложнять себе жизнь даже в том, что касается аксессуаров.

— Какие сумки будут на пике моды в 2020 году?

— Тенденция идет к возврату маленьких сумочек на коротких ремешках или одной маленькой ручке. Сумка может быть квадратной или продолговатой формы. А ремешок такой длины, чтобы сумочка могла поместиться у вас под мышкой.

— Значит, никаких популярных минувшим летом «бананок»?

— Нет, оставьте их дома или для тех случаев, когда вам надо, скажем, сбегать на базар или выехать с друзьями на природу. «Бананки» перешли из разряда модных в просто удобные вещи, которыми мы можем пользоваться еще очень долго.

— Из какой ткани должна быть сделана сумочка?

— Кожа — классический вариант, который, конечно, никто не отменял. Как, впрочем, и более дешевые в производстве синтетические материалы. Я, например, предпочитаю сумки именно них. В наше время, когда мода меняется достаточно быстро, ты просто не успеваешь выносить за один сезон добротную кожаную сумку. А заполнять свой дом ненужными вещами — это противоречит самому смыслу производства. Ведь вещи существуют для того, чтобы их носили!

— Какие еще формы сумок сейчас в тренде?

— Уже второй сезон популярна сумка-авоська. Сейчас она делается не только из толстых жгутов, но также из пластика и кожи. Сумка-авоська может быть с подкладкой, и тогда она превращается в вечерний аксессуар. Что касается форм, то в моде по-прежнему бочонки, сумки на цепочках и модели на поясах.

— А что касается расцветок? Важно ли подбирать сумку в цвет обуви?

— Это уже давно перестало быть модным. Хотя, недавно Виктория Бекхэм вышла в свет в туфлях и с сумкой одинаковых оттенков, чем заставила заговорить о том, что этот тренд опять возвращается. Но, надеюсь, этого не случится. Куда интереснее, когда ты волен выбирать аксессуары, ориентируясь только на моду и собственные желания. Что касается расцветок сумок, то они, как и вся одежда, сейчас тяготеют к пастельным, натуральным тонам — бежевый, серый, слоновой кости. Конечно, классика — черный. Некоторые дома моды, следуя тенденции, делают сумки в клетку.

— Как правильно подобрать сумку под свой образ?

- В идеале у девушки в гардеробе должно быть несколько сумок — для разных случаев. Маленькая — для романтических встреч и посиделок с друзьями, шопер и рюкзак — для работы, сумка на цепочке — для светских вечеринок. Сейчас многие уже готовятся к встрече Нового года и присматривают себе наряд. Конечно, не обойтись и без сумочки. Я бы посоветовала остановить свой выбор на серебристом варианте маленькой сумочки с короткой ручкой — вы будете выглядеть очень изысканно и по-новогоднему.

В каком наряде встретить Новый год, какие цвета будут в тренде в следующем сезоне и как их сочетать, ранее в интервью «ФАКТАМ» рассказала украинский дизайнер Анастасия Иванова.

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