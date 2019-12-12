Деньги

Рада наконец решила защитить должников от коллекторов: что говорит новый закон

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона, призванный защитить права должников во взаимоотношениях с коллекторами. Кнопку «за» нажали 309 народных депутатов. Напомним, 12 декабря в Раде разразился новый секс-скандал.

Документ прямо запрещает представителям коллекторских компаний запугивать должников, дезинформировать их, угрожать и вводить их в заблуждение относительно размера и характера их задолженности.

Кроме того, им запрещается использовать вульгарную или нецензурную лексику, фразы, которые задевают личную честь и достоинство должника, его деловую репутацию, а также использовать силу.

Также он не может скрывать номер телефона и любым способом сообщать о задолженности третьим лицам.

За нарушение порядка осуществления коллекторской деятельности предусмотрен административный штраф в размере до 50 тысяч налогооблагаемых минимумов доходов граждан (эквивалент 850 тысяч гривен).

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