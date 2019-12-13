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В центре Киева ночью горел ресторан: фото с места событий
В ночь на пятницу, 13 декабря, на улице Бассейной в центре Киева загорелась кухня пиццерии, расположенная на первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома. Как сообщили в Главном управлении ГСЧС Киева, сигнал о возгорании поступил на горячую линию в 21:24. Напомним, в Одессе 12 декабря спасатели объявили о завершении поисковой операции в сгоревшем здании колледжа.
Прибыв на место инцидента, спасатели установили, что огнем охвачено 40 квадратных метров. Посетителей ресторана персонал эвакуировал самостоятельно, поэтому никто из них не пострадал.
Локализация пожара заняла полчаса, еще через 50 минут его ликвидировали полностью.
В тушении огня задействовали 6 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 26 сотрудников ГСЧС.
«Причина возникновения пожара устанавливается», — сообщили спасатели в Facebook.
Напомним, 6 декабря, в Киеве возник масштабный пожар на территории швейной фабрики «Каштан», а за несколько дней до этого спасателям пришлось ликвидировать возгорание в элитной высотке в центре столицы.
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