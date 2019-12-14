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Драка нардепов в Раде: с сотрясением мозга госпитализировали второго участника
После драки в стенах парламента 11 декабря был госпитализирован не только «слуга народа» Андрей Богданец, но и бывший депутат от ВО «Свобода» Эдуард Леонов. «Свободовца» увезли в больницу скорой помощи, после того как его допросила полиция.
По информации представителей политсилы, Леонов сам пришел в Печерский райотдел полиции 13 декабря, чтобы дать показания по поводу драки. Допрос растянулся на шесть часов, и экс-депутату пришлось вызывать «скорую».
Бывший депутат Игорь Мирошниченко, которого также видели рядом с местом драки, уточнил в своем Telegram-канале, что в больнице у Леонова заподозрили сотрясение мозга, ушибы грудной клетки, ушиб стопы. Врачи установили, что травмы были получены во время драки 11 декабря, а восстановление в стационаре займет от пяти до семи дней. Травмы наложились на неидеальное состояние здоровья Леонова — у него инвалидность второй группы после избиения в Крыму.
Возле палаты Леонова в больнице дежурит полиция, а выбирать меру пресечения экс-депутату будут возможно уже сегодня, 14 декабря.
Напомним, драка между депутатом Богданцом и бывшими депутатами-«свободовцами» состоялась в день заседания аграрного комитета Рады. В деле пока что фигурирует единственный пострадавший — депутат Богданец. Его обидчикам готовятся предъявить статью о насилии по отношению к государственному деятелю.
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