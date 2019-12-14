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И хочется, и колется: Дубилет рассказал о проблеме с большими зарплатами министров
Проблема недостаточно больших официальных зарплат в госсекторе действительно существует. Не у всех министров есть «финансовая подушка» и с формированием команды тоже возникают трудности. Об этом заявил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, комментируя последние скандалы с зарплатами членов правительства.
«Министры и заместители министров просят более высокую официальную зарплату. Многие пришли из частного сектора и видят, что в частном секторе могли бы получать в 10−20 раз больше, чем сейчас. И им действительно сложно поддерживать свои семьи… У нас довольно сложные дискуссии», — заявил Дубилет в интервью телекалу «Наш».
«Есть люди, которых министры хотели бы привлечь в свою команду… С другой стороны, тема зарплат, сложно повышать зарплаты», — признал министр.
Напомним, ранее в СМИ попали сведения, что министру развития экономики Тимофею Милованову на фоне сравнительно невысокой государственной зарплаты назначают премию в размере более тысячи процентов от оклада.
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