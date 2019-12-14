В Харькове спасают впавшую в кому 19-летнюю девушку, у которой на катке случился инсульт

Происшествия

В Харькове у 19-летней девушки случился инсульт. Алина Приходько была на катке, когда ей неожиданно стало плохо. Девушка пожаловалась на головную боль, а через несколько минут потеряла сознание. В то, что у 19-летней девушки случился инсульт, не могли поверить не только ее родные, но и врачи. Более того, как сообщили местные СМИ, диагноз Алине поставили не сразу, а дежурный врач больницы, куда привезли девушку, сначала предположил, что это отравление. Только сделанная через 12 часов МРТ показала, что это инсульт.

Сейчас врачи борются за жизнь Алины. На следующий день после госпитализации девушку прооперировали, но не исключено, что хирургическое вмешательство понадобится еще раз. Сестра Алины Приходько Арина рассказала «ФАКТАМ» подробности.

- Мы шокированы таким диагнозом, — сказала «ФАКТАМ» Арина. — Я всегда думала, что инсульт — это болезнь людей постарше. Но нет. Сестре всего 19, и она никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем. Алина вела активный образ жизни, она спортсменка. Занималась и гимнастикой, и танцами, и акробатикой. Сестра — курсантка Харьковского национального университета внутренних дел, учится на третьем курсе. Алина никогда не говорила о проблемах с давлением, ни на что не жаловалась. Единственное — не так давно лежала в больнице с гайморитом, но не думаю, что это может быть как-то связано с произошедшим.

У нее случился инсульт в воскресенье, 8 декабря. Накануне, в субботу, Алина пожаловалась друзьям на головную боль. Но тогда она выпила таблетку, и все прошло. На следующий день они поехали на каток. Но Алина, по словам ее подруги, покаталась буквально минут десять. Сделала круг, и все. Сказала, что ей лучше выйти, потому что сильно болит голова. Подруга пошла с ней. Она зашли в туалет. А когда выходили, Алина закричала: «Голова болит! Я падаю!» И потеряла сознание. Друзья тут же вызвали «скорую».

Как ставили диагноз, точно не знаю, ведь меня там тогда не было. Но друзья сестры говорили, что врачи «скорой» сразу заподозрили кровоизлияние в мозг. Алину привезли в Харьковскую городскую больницу № 4.

Друзья девушки, которые были рядом, рассказывали в соцсетях, что дежурный врач диагноз «инсульт» сначала не рассматривал. Он предположил, что это «отравление неизвестным веществом» или «передозировка наркотиков». Друзья Алины Приходько заверили, что девушка никогда в жизни не употребляла наркотики. Алину положили под капельницу. И только сделанная через 12 часов магнитно-резонансная томография подтвердила, что это инсульт. В местных СМИ пишут, что врачи упустили драгоценное время. Но родственники Алины просят никого не обвинять раньше времени.

- Сейчас главное — спасти Алину, — говорит Арина. — На следующий день после госпитализации сестру прооперировали. МРТ показала кровоизлияние в головном мозге. Сказали, что это геморрагический инсульт. Для нашей семьи это шок. Сестра такая молодая… До сих пор не могу поверить, что такое случается даже в 19 лет.

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После операции Алина пока так и не пришла в себя. Она уже седьмой день в коме. Врачи в прогнозах осторожны. А результаты обследования показали, что после того, как она придет в себя, наверное, понадобится еще одна операция… Мы молимся, чтобы Алина скорее очнулась. В палату пускают невсех, но мы с родителями всегда рядом с ней. И я уверена, что сестра нас слышит. Когда я с ней разговариваю, у нее по щекам текут слезы и она как будто пытается сжать мою руку, но ей пока не хватает сил. Еще одна проблема — деньги. Медикаменты, которые сейчас ей нужны, стоят очень дорого. За день уходит по несколько тысячгривен. Поэтому мы будем благодарны всем, кто захочет помочь (для тех, у кого есть такая возможность, сообщаем номер карточек отца Алины и ее сестры. Приходько Александр Николаевич 4149 4991 3011 9355, Приходько Арина Александровна 4149 4993 4319 9376).

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Пытаясь выяснить, действительно ли диагноз девушке поставили не сразу и не было ли упущено время, «ФАКТЫ» звонили в Харьковскую городскую больницу № 4. Но там уже два дня не отвечают на звонки.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что инсульты, к сожалению, случаются не только у пожилых, но и у молодых людей. В таких случаях очень важно не упустить время и быстро оказать больному помощь. По данным врачей, в 85 процентах случаев у людей случается ишемический инсульт (происходит из-за блокировки сосуда тромбом). Геморрагический инсульт (как у Алины Приходько) возникает из-за разрыва сосуда, что приводит к кровоизлиянию. Врач «скорой» вряд ли сможет определить, какой именно инсульт случился у человека, так как симптомы одинаковые. И они следующие:

- нарушение речи;

- онемение половины лица и кривая улыбка;

- слабость и онемение руки и ноги с одной стороны;

- ухудшение зрения.

Врачи говорят, что первую помощь больному нужно оказывать сразу же, уложив его и приподняв верхнюю часть туловища и голову на 30—40 градусов. Это позволит улучшить отток крови от головы при сохраненном притоке, снизить давление на диафрагму, и брюшное давление, что уменьшает отек мозга. Если есть тошнота и рвота, то человека следует уложить на бок. И разумеется, сразу же вызвать «скорую». Человека отвезут в клинику, где с помощью компьютерной томографии узнают, какой именно инсульту него случился и начнут лечение.

По данным Всемирной организации борьбы с инсультом, около трети пациентов, у которых случился инсульт — это люди трудоспособного возраста.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что инсульт случился у известного украинского журналиста Олега Вергелиса.

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