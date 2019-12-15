Происшествия

В Киеве 4-летнего мальчика спасли от падения с балкона, пока его мама спокойно спала в квартире

В Киеве четырехлетний мальчик выбрался на открытый балкон и рисковал свалиться вниз с третьего этажа. Мать ребенка тем временем спала в комнате. Трагедии удалось избежать лишь благодаря неравнодушным прохожим, увидевшим ребенка на парапете, и патрульным полицейским, вовремя прибывшим на помощь.

В полиции рассказали, что героем дня стал патрульный Андрей Грицюк, который поднялся к балкону по внешней стене здания. Добравшись до малыша, патрульный уговорил мальчика обхватить спасателя за шею и в таком положении оба спустились вниз.

Ребенок был передан в руки медиков. Несмотря на то, что на балконе мальчик находился без верхней одежды, он не успел пострадать от переохлаждения.

Мать ребенка утверждала, что спала и не слышала ни ребенка на балконе, ни стук в двери, когда на место прибыли спасатели. Из-за того, что двери в квартиру были заблокированы, патрульным пришлось искать альтернативный способ добраться до малыша на балконе.

Напомним, в текущем году из-за беспечности родителей уже случилось несколько десятков трагедий, когда дети падали с высоты. Так, под Киевом из окна выпал четырехлетний мальчик, а в Черноморске из многоэтажки вывалился малыш, оставленный без присмотра.

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