15 декабря 2019

В этот день, 15 декабря 1503 года, в городке Сен-Реми в Провансе родился Мишель де Нострдам. Среди его предков было немало прославленных медиков. Да и отец Мишеля Жак де Нострдам тоже был врачом. Так что особого выбора профессии перед юношей не было. Правда, сначала он получил в Авиньоне степень магистра искусств. Но, успешно затем завершив учебу на медицинском факультете университета Монпелье, стал обладателем докторской степени и для пущей важности начал писать свою фамилию на латинский манер — Nostradamus.

Было время, когда неблагодарные жители города Ажена, в котором Нострадамус тогда проживал и в котором, потеряв из-за эпидемии чумы жену и детей, спас множество людей, обвинили его в ереси. Да так обвинили, что известному уже к тому времени врачу и предсказателю пришлось даже скрываться от инквизиции. Но затем он всё-таки решил вернуться в родные края. И, переезжая из города в города, продолжал спасать от чумы тысячи людей. Эта деятельность вскоре принесла ему и заслуженную славу, и почести, и немалые деньги.

Нострадамус ещё раз женился, у него родились шестеро детей. Его слава успешного врача и предсказателя докатилась до королевского двора. Сама Екатерина Медичи стала рьяной поклонницей Нострадамуса, сделав его сначала придворным врачом и астрологом, а затем даже советником короля Генриха II. Нередко Екатерина поднималась с Нострадамусом на башню, расположенную рядом с парижским храмом Сен-Осташ, чтобы наблюдать за перемещением небесных тел.

Более всего и своим современникам, и будущим поколениям Нострадамус известен как человек, сумевший предсказать массу событий, сбывшихся и при его жизни, и через столетия после его ухода. Его катрены, записанные им на разных языках, одни склонны считать великими пророчествами, другие — не менее великим шарлатанством. Судить об этом я не берусь. Замечу лишь, что в истории человечества лишь две книги с многовековой регулярностью издавались и продолжают издаваться огромными тиражами — Библия и ''Предсказания Мишеля Нострадамуса''.

Кстати, он был едва ли не единственным предсказателем, с поразительной точностью назвавшим дату и время своего ухода. А покинул он сей мир на пике славы 2 июля 1566 года, оставив запись, которую и сегодня можно прочитать на каменной плите в церкви Святого Лаврентия в городе Салоне: ''Здесь покоятся кости знаменитого Мишеля Нострадамуса, единственного из всех смертных, который оказался достоин запечатлеть своим почти божественным пером, благодаря влиянию звёзд, будущие события всего мира''…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.