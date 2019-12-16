Доллар дешевеет, а продукты дорожают: названы причины

Деньги

В то время как уже несколько месяцев курс гривни к доллару и евро постоянно укрепляется, ожидаемого многими украинцами снижения цен на продукты питания и товары широкого потребления не происходит. Более того, некоторые продукты только дорожают.

«Снижение цен после падения курса доллара может занимать до 12 месяцев»

«Согласно нашему мониторингу, за ноябрь 2019-го социальная продуктовая корзина подешевела на 0,1%, с 1306,1 грн в начале месяца до 1304,4 грн — в конце, — сообщил в Facebook генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. — А по данным Государственной службы статистики, цены, наоборот, выросли на 0,1%. По нашим расчетам, в ноябре больше всего снизились цены на яблоки (2,9%), сахар (2,3%) и куриное филе (1,8%). При этом за ноябрь сильнее всего подорожали яйца (2,2%), молоко (2%) и пшеничный батон (1,4%)».

Однако, если сравнить продуктовые цены с прошлогодними, когда доллар стоил 27,8 грн, то есть был дороже более чем на 4 гривни, чем сейчас, то выходит, что цены на продукты выросли довольно существенно. В частности, по последним данным Государственной службы статистики Украины, гречневая крупа за последний год, то есть с декабря 2018-го по ноябрь 2019-го, подорожала больше всего — на 63,8%, достигнув отметки 27,24 грн за килограмм. За этот период также поднялась стоимость пшена — на 18%, до 27,29 грн за кило — и ячневой крупы — на 0,4%, до 11,59 грн за кило.

Цена хлеба пшеничного из муки высшего сорта в ноябре 2019 года в среднем по стране составляла 23,77 грн за килограмм, что на 10,6% больше, чем годом ранее. Хлеб пшеничный первого сорта подорожал на 13,5%, до 19,55 грн за килограмм, хлеб ржаной и ржано-пшеничный подорожал на 15,1%, до 20,69 грн за килограмм, а батон вырос в цене на 11,8%, до 13,82 грн за полкило. Это притом что мука пшеничная с ноября прошлого года прибавила в цене всего 0,4% и сейчас продается в среднем по 11,28 грн за килограмм.

Так что же происходит на украинском рынке и почему продукты дорожают либо особо не дешевеют, в то время как курс национальной валюты уже несколько месяцев постоянно укрепляется? Мнения чиновников и экспертов разошлись.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук был вынужден признать, что, несмотря на длительное снижение курса доллара по отношению к гривне, цены точно такими же темпами спадать не спешат.

«Есть проблема: при снижении курса цены уменьшаются не настолько же стремительно, — признал Алексей Гончарук. — С этим нужно работать. Не все события влияют по принципу „с сегодня на завтра“. Такое явление, как усиление гривни, оказывает воздействие постепенно. Цены или растут медленнее, или даже снижаются по отдельным позициям. Но они должны падать быстрее. И это работа Антимонопольного комитета».

В профильном министерстве также предложили украинцам подождать снижения цен… еще несколько месяцев.

«Определенные цены растут, определенные падают, и эти изменения зависят от многих вещей, — прокомментировал ситуацию министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов. — Если говорить о продуктах питания, то в первую очередь они зависят от урожая. На те продукты, которые импортируются либо экспортируются, курс валюты влияет. Но довольно часто это занимает определенный период времени.

Снижение цен после падения курса доллара может занимать до 12 месяцев. И этот процесс в первую очередь связан с тем, что закупки проводят предварительно, цены фиксируют наперед, а финансовые планы компаний разрабатываются сразу на следующий год.

Мы можем сейчас чувствовать определенное предыдущее повышение курса, а текущее уменьшение курса почувствуем весной. Но в целом инфляция замедляется. Она будет на уровне 6−7% сейчас, а в дальнейшем — еще меньше. Но если инфляция и замедляется, то это не означает, что цены не растут", — подытожил Милованов.

«Наши торговые сети зарабатывают на максимальной наценке, а не на оборотах товара»

Однако у экспертов есть иное мнение.

«Укрепление гривни и небольшой, но все же рост цен вызывают недоумение у потребителей, особенно когда речь идет о чистом импорте, например, топливе. Хотя в данном сегменте роста уже нет, однако и существенного удешевления тоже, — рассказал «ФАКТАМ» финансовый аналитик, эксперт института GROWFORD Алексей Кущ. — А тем временем гривня укрепилась уже на 13%, а мировые цены на нефть почти не меняются.

Причина этого ценового парадокса кроется в целом комплексе причин. Основная — это маржинальный тип нашей торговли. В условиях, когда население обладает ограниченной платежеспособностью, торговые сети зарабатывают на максимальной торговой наценке, а не на оборотах товара с минимальной наценкой, как это происходит в развитых странах. Простыми словами, украинцы не станут покупать на 10% больше, если снизить цену на те же 10%.

Причина вторая — особый характер наших рынков, когда сектор торговли поделен между несколькими крупными операторами. Производная от этой причина — анемичность Антимонопольного комитета, который практически не контролирует необоснованный рост цен.

Но есть и концептуальный фактор. Как показывает теория торговли, есть группы торгуемых и неторгуемых товаров. В развитых странах первые стоят дороже, а вторые — дешевле. В развивающихся станах, в том числе и в Украине, все наоборот. Именно поэтому домашние продукты, условно говоря, товары у бабушек, у нас дешевле, чем в Европе, а некоторые массовые потребительские товары — наоборот, дороже.

Связано это с неэффективными таможенными и административными процедурами. Также существует фактор курсовых ожиданий. Торговый бизнес не видит причин для долгосрочного укрепления гривни и закладывает в прогноз заниженный курс национальной валюты. В таком формате укрепление гривни — лишь повод заработать сверхприбыль", — считает Кущ.

Стоит отметить, что в последние дни на украинских автозаправках таки начали снижаться цены на бензин и дизельное топливо. По словам директора «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, крупные АЗС, которые, несмотря на снижение курсов доллара и евро, неоправданно долго удерживали цены, таки были вынуждены начать их снижать. Особенно после угрозы санкций со стороны Антимонопольного комитета Украины. В то же время уже в ближайшее время могут резко взлететь цены на сжиженный газ, так как парламент готовится в 2,5 раза повысить акциз на этот вид топлива.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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