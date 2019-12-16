Прокурор Кулик может продолжить карьеру в СБУ, — СМИ

Политика

Уже бывший прокурор Константин Кулик, для встречи с которым в Киев якобы приезжал адвокат Трампа Рудольф Джулиани, вероятно будет работать в СБУ. Странно, что одиозный прокурор которого уволили из военной прокуратуры по подозрению НАБУ и Специальной антикоррупционной прокуратуры в незаконном обогащении и махинациях с госзакупками, а также близкой дружбой с убитым в России лидером «Оплота» Евгением Жилиным, будет работать в Службе безопасности Украины.

По информации СМИ, прокурор Кулик мог выполнять некоторые деликатные задачи, связанные с деятельностью Игоря Коломойского и Андрея Портнова, о чем свидетельствовали его поездки к ним в Израиль и Вену.



Проект «5 Канала» «Наглядач» в очередной раз засветил прокурора Константина Кулика в незаконном обогащении и строительстве надстройки в элитной комплексе столицы. Однако Киевская городская госадминистрация не может проверить законность надстройки 14-го этажа в ЖК «Дипломат-Холл».

«Надстройка принадлежит бывшему прокурору Константину Кулику. Об этом говорится в ответе Департамента по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля КГГА», — сообщает журналистский проект «Наглядач» на «5 канале».

По словам представителя департамента по вопросам строительного контроля, по состоянию на момент предоставления ответа, орган не выдавал, не регистрировал документов, дающих право на выполнение подготовительных, строительных работ и подтверждающих готовность к эксплуатации объектов строительства по указанному адресу.

«Во время визита на место должностного лица Департамента совместно с представителем обслуживающей организации ООО „ПОРЯД.ОК. Управление и эксплуатация недвижимости“ доступ к объекту строительства был ограничен, ответственные лица отсутствовали, что делает невозможным проведение проверки», — сообщили в департаменте по вопросам строительного контроля.



Департамент обещает провести проверку «после надлежащего реагирования правоохранительных органов», а также обратился в Главное управление Национальной полиции в Киеве за содействием в проведении проверки. Пока же незаконная надстройка остается нетронутой.

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