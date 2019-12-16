Как украинцы могут обвалить курс доллара до 21 гривни: прогноз

Деньги

Стоимость иностранных валют продолжает снижаться рекордными темпами. За прошедшие выходные доллар подешевел еще на 6 копеек, достигнув самого низкого уровня с января 2016 года. Правда, евро подорожал на 2 копейки. Так, 16 декабря НБУ установил официальный курс на уровне 23,50 грн за доллар и 26,26 грн за евро. Курсы опускаются и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 23,31 грн, купить — по 23,55 грн, евро — сдать по 25,85 грн, купить — по 26,27 грн.

«Курс гривни в понедельник, 16 декабря, укрепился до отметки 23,47 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Это произошло на фоне сообщений о том, что Украина и Россия предварительно договорились по транзиту газа.

На курс национальной валюты продолжают влиять инвесторы, которые сохраняют активность на рынке облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Во вторник, 17 декабря, состоится очередной аукцион по размещению украинских ценных бумаг, и рынок готовится к нему с новой порцией иностранной валюты.

Вероятно, на фоне текущих тенденций курс национальной валюты может стабилизироваться в диапазоне 23,4−23,6 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Эксперты не исключают, что устойчивое снижение курса доллара по отношению к гривне продолжится и дальше.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне упал во всех сегментах валютного рынка на 1,0−1,1%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 23,72 до 23,50 грн (-1%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время упали с 23,71—23,73 до 23,47—23,49 грн (-1%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 23,57—23,81 грн до 23,31−23,55 грн (-1,1%). При этом разница между средней продажей и средней покупкой расширилась с 1% до 1,1%.

Тренд на устойчивое снижение доллара на межбанке длится с 25 октября. За это время доллар упал с 25,27 до 23,48 грн, или на 7%. Стоит отметить

равномерность этого тренда: доллар за это время терял около 1% каждую неделю. Это говорит об устойчивости текущей динамики, и является свидетельством того, что укрепление гривни может быть продолжено.

Поэтому на начавшейся неделе мы ожидаем дальнейшего снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 23,2−23,3 грн, а наличный доллар в банках — около 23,1−23,3 грн", — прогнозирует Иосуб.

Стоит отметить, что влияние на курс национальной валюты продолжает оказывать и ожидание возобновления кредитования со стороны Международного валютного фонда. Тем более что МВФ уже четко обозначил свои окончательные требования.

Председатель правления Национального банка Украины Яков Смолий заявил, что основным условием Международного валютного фонда для подписания новой кредитной программы с Украиной является принятие законов о запрете возвращения обанкротившихся банков бывшим владельцам и о рынке земли.

«Остались незначительные технические моменты и ряд практических, — заявил Яков Смолий. - В первую очередь — закон о невозможности возвращения банков на рынок, если они находятся в стадии ликвидации в Фонде гарантирования вкладов. Второе — это создание единых юридических лиц налоговой и таможенной служб и такой вопрос, который очень плодотворно обсуждался, — оборот земель сельскохозяйственного назначения.

От Украины требуют принять закон о недопущении возвращения на рынок банков-банкротов из-за того, что в последнее время на Нацбанк подают в суды владельцы обанкротившихся финансовых учреждений. Самый известный судебный процесс — с бывшими владельцами «ПриватБанка». В новом законе будет предусмотрен запрет на возвращение этого банка Игорю Коломойскому. Поэтому я думаю, что совет директоров МВФ вряд ли утвердит новую кредитную программу с Украиной до конца 2019 года. Решение примут в течение первого квартала 2020 года", — отметил глава НБУ.

Однако, оказывается, не только финансовые либо экономические, но и психологические факторы существенно влияют на курсы валют в Украине.

«В текущих реалиях курс доллара легко может опуститься до отметки 21 грн за доллар, — сообщил «ФАКТАМ» аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров. — И главной причиной будет психология украинцев. Ведь огромное количество людей почти весь год ждут роста курса доллара, для того чтобы продать его дороже, для разных целей. Например, для покупки недвижимости или оплаты по контракту.

Но доллар продолжает падать, а нервы у людей не резиновые, и в какой-то момент часть из них перестанет ждать роста доллара и будет вынуждена продавать валюту и покупать гривню — просто потому, что у них не хватит терпения. Тем, кто торгует на финансовых рынках, должна быть знакома такая ситуация, когда динамика котировок временно перестает зависеть от каких-либо фундаментальных факторов вообще. В аналогии с гривней часть людей, устав ждать роста доллара, начнут его продавать, чем вызовут еще больший рост курса национальной валюты и подстегнут к продаже другую часть людей. И гривня временно будет укрепляться на чистой психологии рынка, без оглядки на все остальные факторы", — отметил Федоров.

Стоит напомнить, что Национальный банк Украины снизил свою учетную ставку, то есть показатель процентной ставки, под который ссужаются деньги коммерческим банкам, сразу на два процентных пункта — с 15,5% до 13,5%. В НБУ считают, что этим и рядом других решений будут созданы возможности для снижения в Украине ставок по банковским кредитам.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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