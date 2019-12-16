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Мир

В российских магазинах заметили тарелки в форме лопаты: сеть насмешило фото

14:55 16 декабря 2019 254
Тарелка в виде лопаты
Инф. «ФАКТОВ»

История с раздачей на Масленицу в российском Ставрополе блинов со снегоуборочных лопат (она произошла в марте 2015 года) получила неожиданное продолжение — в российских магазинах начали продавать тарелки, выполненные в форме лопаты.

Фото в сеть выложил интернет-пользователь с ником «МИД Роисси». «Фотофакт. Тарелки для россиян поступили в продажу во все магазины страны», — говорится в комментарии к фото.

Фото из Ставрополя, 2015 год.

Под этим постом вовсю порезвились и другие интернет-пользователи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Масленицу в 2019 году в Нижнем Новгороде блины просто швыряли в толпу — этот процесс попал на видео.

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