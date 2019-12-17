Могут рвать и метать: названы самые злые знаки зодиака

Стиль жизни

Сталкиваясь со злым человеком, мы меньше всего думаем о том, что причиной такой — неприятной — его сущности может стать знак зодиака, под которым он родился. И совершенно напрасно так делаем, поскольку зачастую именно этот фактор определяет уровень злобы, которую может проявлять человек. О том, какие знаки зодиака являются самыми злыми, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала известный астропсихолог Валентина Виттрок.

— На первое место в рейтинге самых злых знаков зодиака астрологи часто ставят знак Овна, и изрядная доля истины в этом есть, не зря же его небесным покровителем является самая «злая» планета Солнечной системы — Марс, — считает Валентина. - Правда, свою темную сторону представители этого знака обнаруживают не сразу, поначалу они кажутся милейшими созданиями и душой общества. Если охарактеризовать Овна в двух словах, то можно сказать что он — «брызги шампанского»: они остроумны, умеют поддерживать беседу и легко находят общий язык с любым человеком. К положительным качествам представителей знака можно отнести и умение выстраивать отношения: Овны — прекрасные друзья, которые считают, что дружба — понятие круглосуточное, и придут на помощь в любое время дня и ночи.

Но таким позитивным образом Овны проявляют себя ровно до того момента, пока кто-нибудь их не разозлит. А вывести из себя представителей этого знака легче легкого: вполне достаточно сделать что-то не так, как они хотят или просят. Если что-то идет не по их сценарию, они становятся злыми и неуступчивыми, общаться с ними становится крайне трудно. Бесит Овнов и ожидание: если вы не пришли на встречу в назначенное время, опоздав хотя бы на пять минут, готовьтесь к тому, что вам придется потратить время на улаживание отношений. В таких случаях кровь бросается Овнам в голову и лишает их возможности мыслить здраво и думать о последствиях. В таком состоянии представители знака могут, как говорится, рвать и метать: кричать, топать ногами и бить посуду. К счастью как для самих Овнов, так и для окружающих их людей, вспышки злобы длятся у них недолго, после чего они снова становятся «белыми и пушистыми».

— Кто уступает Овну по степени злости?

— Знак Скорпиона, хотя, на первый взгляд, и о нем этого не скажешь. Его представители выглядят приветливыми, застенчивыми и даже в чем-то наивными, но это не более чем видимость. Скорпион опасен «подводными камнями», которые не сразу видны окружающим его людям, он копит нанесенные ему обиды и злобу и ждет, когда их количество перейдет в качество и он созреет для мести. Да, Скорпионы очень мстительны и любят нанести удар неожиданно, ведь так больнее. Не зря их покровителем является Плутон — одна из самых злых и таинственных планет.

По большому счету представители этого знака не прощают измен и предательства, на ежедневном — бытовом — уровне их злит неуважение и нежелание считаться с их мнением. Причем Скорпиону совершенно неважно, имел ли место факт неуважения на самом деле или ему просто так показалось. От «возмездия» провинившегося перед ним человека это не спасет. Отличительная черта Скорпионов от вспыльчивого, но отходчивого Овна в том, что по ним не скажешь, что они на вас обиделись. Их жертва чаще всего бывает уверена, что все случившееся, как принято говорить, быльем поросло, но Скорпионы ничего не забывают и не прощают. Представители этого знака являются самыми опасными врагами, поэтому отношения с ними до такой стадии лучше не доводить. Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Скорпионы кусают не только других, но и себя — их злость направлена и против них самих. В этом смысле они похожи на Анну Каренину, которая хотела отомстить своим мужчинам более чем своеобразным способом, — покончив с собой.

— И кто же на третьем месте этого рейтинга?

— Знак Водолея. Его представители превыше всего ценят свою свободу, и горе тем, кто — в недобрый для себя час — решится на нее посягнуть. Водолеи опасны своей непредсказуемостью. Окружающие никогда не знают, чего от них ожидать. Проявить свою злобу они могут внезапно, в самый неожиданный момент, когда человек этого совсем не ждет. Такое поведение диктует представителям их небесный покровитель — взрывоопасный Уран. Более того, его озлобление кажется совершенно немотивированным, точнее, понятным только ему, остальные считают, что повода для такой реакции у Водолея быть не может. Жить рядом с представителями этого знака — все равно что сидеть на пороховой бочке: может рвануть через секунду, а может и не рвануть вообще.

— Что выводит Водолея из себя?

— Попытки достучаться до его чувства долга. Представители знака будут отчаянно им сопротивляться. Слов «это твой долг» или «это твоя обязанность», даже если речь идет о необходимости вынести мусор, достаточно, чтобы привести их в ярость. Не простит Водолей своему партнеру и ревности, поскольку она, на его взгляд, как раз и является тем самым посягательством на свободу, которое так его бесит.

— Как еще самые злые знаки могут влиять на поведение людей?

— Чтобы знак отразился на поведении человека, необязательно под ним родиться. Вполне достаточно того, что в гороскопе человека в одном из этих знаков находится Луна — именно она отвечает за немотивированные реакции. Например, знак Рыб традиционно принято считать добрым, но, если у родившегося под ним человека Луна находится в знаке Скорпиона, он будет злым.

Ранее Валентина Виттрок рассказала «ФАКТАМ», что ждет в 2020 году представителей фиксированных знаков зодиака — Тельца, Льва, Водолея и Скорпиона.

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