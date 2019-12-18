Доллар может еще больше подешеветь: названы причины и сроки

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В 2020 году, если в украинской экономике не произойдет чего-то экстраординарного, валютный курс вполне может опуститься до отметки 21 грн/доллар. Такой прогноз в комментарии «ФАКТАМ» озвучил аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров.
Для продолжающегося укрепления гривни аналитик видит две причины.
«Реальные причины укрепления гривни в 2019 году — макроэкономическая стабилизация экономики после кризиса прошлых лет и значительное падение страхов и рисков войны. Эти факторы привели к росту экономической активности людей и снижению долларизации экономики. Все остальные факторы являются лишь производными от этих, основных», — объяснил эксперт.
Федоров считает, что стабилизация экономики наступила намного раньше, но «у людей был страх войны» и уровень долларизации не падал.
«Год назад в стране было фактически военное положение, а деньги, как известно, боятся военных рисков. В нынешнем же году военные страхи и, соответственно, риски стали снижаться. Причем в этом вопросе неважно, когда де-факто сократились риски, важно то, когда деньги перестали «бояться», — объяснил аналитик.
Напомним, с оптимистическим сценарием на 2020 год согласны не все. Кандидат экономических наук Александр Хмелевский уверен, что валютный курс может наоборот, взлететь до 50 грн/доллар.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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