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На двоих — 211 лет: супруги из штата Техас признаны самой пожилой парой в мире (фото)

11:17 18 декабря 2019 412
самые пожилые супруги в США Джон и Шарлотта Хендерсон
Игорь КОЗЛОВ, «ФАКТЫ»

Американцы Джон и Шарлотта Хендерсон из Остина, штат Техас, официально признаны самой пожилой супружеской парой в мире и занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Джону 106 лет, Шарлотте — 105 лет. Их общий возраст составляет 211 лет и 175 дней, сообщает телеканал CNN.

11 декабря супруги отпраздновали так называемую «дубовую свадьбу» — 80-летие своего брака. Джон и Шарлотта познакомились в 1934 году, полюбили другу друга, но это были времена Великой депрессии. Пожениться они смогли лишь в 1939 году. На свадьбе присутствовали только два гостя. Медовый месяц провели в Сан-Антонио, сняв номер в отеле за 7 долларов за ночь.

Узнав о том, что их внесли в Книгу рекордов Гиннесса, Джон решил устроить небольшую вечеринку. Он пригласил на нее своих знакомых по дому престарелых. Это целый большой район в Остине со множеством жилых домов, где пожилым людям оказывается необходимый уход. Большой праздник Хендерсоны назначили на 22 декабря. А пока Джон отвез Шарлотту в ресторан. Он приехал за ней с огромным букетом цветов в родстере 1920 года выпуска.

Хендерсоны считают, что секретом их долголетия и счастливого брака является взаимоуважение и внимание друг к другу. Они всегда придерживались диеты, почти не употребляют спиртного и стараются много двигаться. Джон до сих пор иногда играет в футбол. А вот детей у них нет. «Некоторые наши знакомые шутят, что отсутствие детей и является как раз причиной того, что мы прожили так долго!» — говорит с улыбкой мистер Хендерсон.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в Италии скончалась самая пожилая женщина Европы. На момент смерти Джузеппине Проджетто исполнилось 116 лет и 37 дней.

А в России недавно умер самый пожилой мужчина страны Аппаз Илиев. Ему было 123 года. Он вырастил 8 детей, 35 внуков и более 20 правнуков.

«ФАКТЫ» писали также, что самая пожилая женщина в Великобритании 112 летняя Грейс Джонс раскрыла секрет своего долголетия. Оказывается, ей удалось достичь столь почтенного возраста благодаря употреблению виски перед сном.

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