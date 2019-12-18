Деньги

Доллар снова подешевел: что будет с курсом валют в ближайшие дни

Стоимость иностранных валют продолжает снижаться, хотя уже меньшими темпами. С начала недели доллар подешевел еще на 3 копейки, а евро — на 6 копеек. Так, 18 декабря НБУ установил официальный курс на уровне 23,47 грн за доллар и 26,20 грн за евро. Курсы опускаются и на наличном валютном рынке. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 23,27 грн, купить — по 23,50 грн, евро — сдать по 25,83 грн, купить — по 26,21 грн.

«Курс гривни в среду достиг отметки 23,43 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Такая динамика наблюдается на фоне заявлений НБУ о том, что банковская система страны демонстрирует устойчивость к потенциальным угрозам для финансовой стабильности, а также результатов размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) накануне.

По мнению представителей финансового регулятора, украинская банковская система в этом году работала очень прибыльно за счет того, что формирование резервов было самым низким за последние 10 лет, а также из-за значительного роста доходов.

В свою очередь, Министерство финансов накануне привлекло 11,4 млрд грн в бюджет, разместив гривневые двухлетние и трехлетние ОВГЗ на сумму 5,1 млрд грн под ставку ниже 11,1% годовых. Также Минфин разместил еврооблигации на 198 млн евро под рекордные 2,22%. Такие данные подтверждают высокий спрос на украинские долговые бумаги и готовность инвесторов вкладываться в Украину.

Вероятно, в ближайшее время гривня будет оставаться стабильной и продолжит движение у отметки 23,5 грн за доллар. В то же время мы ожидаем наращивания активности НБУ по выкупу излишков предложения валюты, что также будет влиять на укрепление гривни", — считает Шевчишин.

Однако есть прогнозы, что курс доллара опустится еще ниже.

«За неделю курс доллара к гривне заметно снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,7−1%, — рассказал „ФАКТАМ“ старший аналитик компании „Альпари“ Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 23,69 до 23,47 грн (-0,9%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании „Укрдилинг“, за это же время упали с 23,61—23,65 до 23,45—23,47 грн (-0,7% - -0,8%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю снизились с 23,53—23,76 грн до 23,30—23,52 грн (-1%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сохранилась на уровне 1%.



Во время встречи с представителями правительства члены правления Национального банка Украины в очередной раз разъяснили, что крепкий курс гривни одновременно формирует экономию в части расходов при валютных заимствованиях и обслуживании валютного долга, а также на государственных закупках импортируемых товаров. Кроме того, сильная гривня способствует удешевлению энергоносителей и уменьшению темпов трудовой миграции.



В течение ближайшей недели мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться вблизи 23,3 грн, а наличный доллар в банках — около 23,1−23,3 грн», — прогнозирует Иосуб.

Свое мнение о нынешней валютной ситуации в Украине высказали в международной финансовой организации.

«Интерес иностранцев к покупке ОВГЗ Украины в 2019 году объясняется высокими ставками и стабилизацией макроэкономической ситуации, — сообщила в интервью РБК-Украина экономист Всемирного банка Анастасия Головач. — С начала года на внутренний рынок облигаций пришло уже свыше 4 млрд долларов. Иностранцы видят, что макроэкономическая ситуация в Украине стабилизировалась, но ставки по ценным бумагам остаются все еще высокими. Поэтому украинские ОВГЗ они считают хорошей инвестицией.

Эта ситуация позволила Министерству финансов решить проблему рефинансирования госдолга, снизить стоимость заимствований. В свою очередь Национальный банк смог пополнить свои золотовалютные резервы. Но портфельных инвестиций недостаточно. Эти деньги не являются вкладом в реальный сектор, так как не создают рабочие места, не способствуют росту экономики. Для его сохранения необходимо существенное увеличение темпов роста инвестиций в основной капитал", — подытожила Анастасия Головач.

Стоит напомнить, что, согласно опубликованному ранее прогнозу, Всемирный банк ожидает замедления темпов роста экономики Украины в четвертом квартале 2019 года, а также в 2020 году.

Тем временем нерешенным остается вопрос с возобновлением кредитования Украины Международным валютным фондом.

«От Украины требуют принять закон о недопущении возвращения на рынок банков-банкротов из-за того, что в последнее время на Нацбанк подают в суды владельцы обанкротившихся финансовых учреждений, — рассказал председатель правления Национального банка Украины Яков Смолий. - Самый известный судебный процесс — с бывшими владельцами „ПриватБанка“. В новом законе будет предусмотрен запрет на возвращение этого банка Игорю Коломойскому. Поэтому я думаю, что совет директоров МВФ вряд ли утвердит новую кредитную программу с Украиной до конца 2019 года. Решение примут в течение первого квартала 2020 года».

Однако в НБУ уже готовятся к негативному развитию событий вокруг национализации «ПриватБанка». Напомним, что 19 декабря состоится рассмотрение апелляции на решение Окружного административного суда, который признал незаконным решение о неплатежеспособности «ПриватБанка» и его национализации.

«Если начнут отменять национализацию, это будет означать двустороннюю реституцию, то есть отличие всех других действий, которые были сделаны после национализации, включая докапитализацию банка, в результате чего банк потеряет капитал и признается неплатежеспособным, — сообщила заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова. — Все последующие шаги мы будем координировать с правительством.

Мы не делаем никаких прогнозов относительно решения суда, но в случае его отрицательного решения удержим финансовую стабильность. Это будет немного сложнее, это будет негативным сигналом для инвесторов … и это осложнит нашу работу в принципе, но не разрушит финансовую стабильность и сотрудничество с МВФ.

Международные партнеры Украины, в частности МВФ, понимают, что судебная ветвь власти является независимой и влиять на нее ни правительство, ни Нацбанк не могут. В то же время там настаивают на том, чтобы государство сделало максимум для сохранения финансовой стабильности и возвращения выведенных из «ПриватБанка» средств вкладчиков", — отметила Рожкова.

Следует отметить, что, по мнению некоторых экспертов, курс доллара в 2020 году может опуститься до отметки 21 грн за доллар. Как отметил аналитик «Инвестиционной группы УНИВЕР» Михаил Федоров, важным фактором для укрепления гривни является возрастающий приток валюты от трудовых мигрантов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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